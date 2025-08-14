La basílica de la Vera Cruz acoge una celebración dedicada a las familias caravaqueñas que residen fuera de la ciudad

Mañana, viernes 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la basílica de la Vera Cruz de Caravaca dedicará la Misa del Peregrino, a las doce del mediodía, a las familias caravaqueñas que residen fuera del municipio y vuelven a su tierra natal para compartir unos días con sus vecinos y familiares y visitar la basílica para postrarse a los pies de la Vera Cruz de Caravaca.

El periodo vacacional de muchos de ellos les permite, en especial en el mes de agosto, volver al lugar donde nacieron para disfrutar de unos días de descanso y recordar, junto a sus amigos de la infancia, las experiencias vividas en aquellos años. Esta circunstancia, que se sigue produciendo cada verano, en particularmente significativa en las numerosas pedanías del término municipal caravaqueño que ven incrementada su población habitual con la vuelta de aquellos caravaqueños que por diversos motivos emigraron un día en busca de un futuro mejor para sus hijos o que cambiaron su residencia por estudios y fijaron una nueva lejos del pueblo donde nacieron.

Hace cinco años que se viene celebrando esta eucaristía especialmente dedicada a estas familias en la basílica de la Vera Cruz

Hace cinco años que se viene celebrando esta eucaristía especialmente dedicada a estas familias en la basílica de la Vera Cruz. Con esta iniciativa, surgida en la Junta Representativa presidida por el anterior hermano mayor, Luis Melgarejo, se pretendía hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que ejercen de embajadores de Caravaca de la Cruz allá donde se encuentran, trasmitiendo en sus ambientes el cariño y veneración que sienten por su tierra, su cultura y sus tradiciones, especialmente las que surgieron a través de los últimos ocho siglos en torno a la Sagrada Reliquia. Para muchas de estas personas, devotas de la Vera Cruz, el regreso a Caravaca supone una nueva oportunidad de visitar la basílica y recogerse ante Ella en el interior de la capilla donde se custodia la Patrona de la ciudad.

Nos parece una buena idea y por eso vamos a continuar preparando esta celebración especial para estas familias que viven fuera y que regresan para compartir unos días con nosotros y subir a rezar ante la Santísima Cruz Jesús López — Hermano Mayor

El hermano mayor, Jesús López Baquero, ha manifestado que “nos parece una buena idea y por eso vamos a continuar preparando esta celebración especial para estas familias que viven fuera y que regresan para compartir unos días con nosotros y subir a rezar ante la Santísima Cruz; en nuestros entornos y en nuestras propias familias, todos conocemos a alguien que tuvo que emigrar a otras tierras pero sigue albergando en su corazón el cariño por nuestra Patrona”.

"Una acción de gracias por conservar y difundir la devoción a la Vera Cruz"

Así se ha vivido la toma de posesión del nuevo hermano mayor de la cofradía de la Vera Cruz, Jesús López / Enrique Soler

El rector de la basílica, Emilio Sánchez, ha recordado con ocasión de esta celebración que “dedicar esta eucaristía a todas estas personas y a sus familias es una acción de gracias por conservar y difundir la devoción a la Vera Cruz más allá de nuestra ciudad, haciendo llegar a los lugares donde residen la historia de la presencia en estas tierras de la Sagrada Reliquia desde el siglo XIII y todos los rituales que se celebran para su veneración”.

El sacerdote también destacó que con la participación en la eucaristía de este día se pueden ganar las indulgencias plenarias teniendo en cuenta que deben confesar y comulgar en los días previos o posteriores a la celebración y rezar por las intenciones del Santo Padre, el Papa León XIV. La festividad de la Asunción de la Virgen María es uno de los días de especial dedicación y celebración en el templo, según recoge el decreto de concesión del título de basílica menor concedido por Benedicto XVI.