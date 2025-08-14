El Ayuntamiento de Caravaca oferta más de 700 plazas dentro de su programa de actividades deportivas para la población adulta

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz oferta más de 700 plazas dentro de su programa municipal de actividades deportivas para la población adulta. Están distribuidas en clases dirigidas de mantenimiento, pilates y gerontogimnasia, que se desarrollarán durante el próximo curso 2025/2026 tanto en el casco urbano como en nueve de las pedanías del municipio. presenta este año con el lema ‘Naturaleza es vida’. La programación incluye 14 rutas entre octubre y mayo, con recorridos progresivos en desnivel y dificultad por espacios naturales dentro y fuera de la Región de Murcia.

El concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Caravaca se realiza un gran esfuerzo para que, además de un modélico programa de deporte base dirigido a niños y jóvenes, exista una sólida programación de actividades para adultos y mayores que favorezca la salud física, el bienestar mental y las relaciones sociales”.

Destaca especialmente la gerontogimnasia, implantada en el casco urbano y en nueve pedanías, con tres sesiones semanales por grupo, como herramienta clave en la prevención del sedentarismo y el aislamiento social.

Pepe Fernández Tudela ha subrayado también que “la oferta pública deportiva del Ayuntamiento de Caravaca es una de las más completas de la Región de Murcia”. “Contaremos con curso deportivo 2025/2026 donde se combinará variedad, accesibilidad y compromiso con la salud, con más de veinte modalidades dirigidas a menores a través de las Escuelas Deportivas Municipales, así como un sólido calendario de actividades dirigidas para adultos”, ha puntualizado.

Actividades semanales y jornadas de convivencia

Las actividades no solo buscan el beneficio físico, sino que promueven también el ocio activo, la interacción entre personas y la mejora de la calidad de vida. Además de las sesiones en instalaciones deportivas, lo largo del curso se celebrarán actividades especiales como jornadas de convivencia y actividades especiales como el ‘Día del Balneario’ o el ‘Día del Senderismo’.

DRUTA 2526 / La Opinión

Las inscripciones para las actividades dirigidas podrán realizarse los días 9 y 10 de septiembre a través de la plataforma digital www.sporttia.com o de forma presencial en las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Pabellón Juan Antonio Corbalán.

‘D’Ruta’ crece en número de rutas y variedad de paisajes

Además, se han programado 14 rutas guiadas en una nueva edición del programa municipal de senderismo ‘D’Ruta’

La XIII edición del programa municipal de senderismo comenzará el domingo 5 de octubre con una ruta costera por el Parque Natural de Cabo de Gata y finalizará el último fin de semana de mayo en la Sierra de Cazorla. La programación se ha ampliado hasta un total de 14 salidas, frente a las ocho del curso anterior, incorporando recorridos por espacios naturales de gran valor paisajístico como Sierra Espuña, la Sierra de la Pila, El Carche, la Sierra de Segura o el Calar de la Santa.

El calendario está diseñado para que la dificultad de las rutas aumente de forma progresiva. Los recorridos comenzarán con desniveles de 300 metros y culminarán con la etapa del Camino de San Juan de la Cruz (Hornos-Pontones), que alcanza los 1.140 metros de altitud.

Las inscripciones para cada ruta se abrirán a las 9.00 horas de cada lunes anterior a su celebración, y podrán realizarse tanto de manera online como presencial. El precio será de cuatro euros para personas federadas en montaña y de siete euros para el resto de participantes. El número de plazas disponibles por ruta se ajustará a las condiciones y dificultad de cada recorrido.

Compromiso con el deporte, la salud y la participación

OFERTA ACTIV. ADULTOS CURSO 2526 / La Opinión

La Concejalía de Deportes estima que más de 700 personas participarán en las actividades dirigidas y cerca de 300 en el programa de senderismo, alcanzando así la cifra global de 3.000 caravaqueños que forman parte de la programación deportiva municipal junto a las Escuelas Deportivas.

Caravaca de la Cruz es uno de los municipios referentes en promoción de la actividad física, prevención del sedentarismo y envejecimiento activo

El Ayuntamiento reitera su compromiso con el acceso universal al deporte como herramienta para mejorar la salud, la calidad de vida y la cohesión social, consolidando a Caravaca de la Cruz como uno de los municipios referentes en promoción de la actividad física y el envejecimiento activo.

En el curso 25/26, cerca de 3.000 caravaqueños formarán parte de las actividades promovidas por la Concejalía de Deportes, entre las Escuelas Municipales y las actividades para mayores