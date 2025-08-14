Águilas se prepara para su noche más veraniega

Posiblemente, hoy no quede un hueco en las playas de Águilas, sobre todo en las de la bahía de Levante. Desde primera hora, la arena se ha llenado de gente buscando la primera línea para presenciar a partir de las 11 de la noche el Castillo de Fuegos Piromusicales, que se podrá presenciar en directo desde las playas, los paseos de la bahía de Levante y zonas altas de la ciudad.

Por este motivo, de forma excepcional, el Ayuntamiento cerrará al tráfico el Paseo de Parra para dejarlo peatonal. Además, para facilitar los aparcamientos el Centro Comercial Águilas Plaza abrirán sus parkings las 24 horas.

En Castillo de Fuegos Piromusicales se va a lanzar desde el puerto pesquero y desde el L'Aguila, acompañado de una selección musical que sonará a través de grandes equipos de música instalados estratégicamente a lo largo de los paseos.

En total se lanzarán 600 kilos de material pirotécnico que durante media hora llenará de color el cielo de Águilas. Un espectáculo que, según dicen desde la empresa pirotécnica encargada de realizar el castillo, "es el mayor espectáculo de fuegos artificiales que se puede ver en la Región de Murcia".