Verano
El agua de las playas de Águilas tiene una calidad "excelente"
Las últimas analíticas realizadas acreditan la máxima calidad en todos los parámetros evaluados
EFE
Las analíticas de calidad del agua de 13 de las playas encargadas por el ayuntamiento de Águilas arrojan un resultado “excelente” en todas ellas.
Durante la temporada estival se realizan dos tomas mensuales de muestras y analíticas lo que permite disponer de información actualizada sobre la calidad del agua, detectar eventualidades y actuar de inmediato en caso de incidencia.
Las últimas analíticas realizadas en las playas de Águilas, cuya fecha de muestreo fue el 4 de agosto, acreditan la máxima calidad en todos los parámetros evaluados, ha informado el consistorio.
Las playas en las que se llevan a cabo estos análisis son Calabardina, La Cola, Calarreona, La Carolina, Casica Verde, El Charco, La Colonia, Las Delicias, La Higuerica, El Hornillo, Levante, Matalentisco y Poniente.
