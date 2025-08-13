Vuelven a exigir presas y limpiar las ramblas ante inminentes danas en Lorca

El Gobierno de Lorca insiste en requerir a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la adopción de «medidas urgentes» frente a posibles danas que puedan afectar a Lorca en los próximos meses.

«A lo largo de la historia se pueden contabilizar hasta más de un centenar de inundaciones conocidas que han hecho estragos en nuestro término, de las cuales, tenemos registros de 65 grandes inundaciones entre 1545 y la actualidad que afectaron al municipio de Lorca», dijo este martes el concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez.

«Mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a través de la CHS no asuma la necesidad vital para Lorca de contar en obras hidráulicas de defensa, en las ramblas de Torrecilla, Nogalte-Vilerda, Béjar, el Murciano, así como, en la rambla de Biznaga, es necesario adoptar medidas preventivas de todo tipo que prevengan y minimicen los efectos de una dana en cualquier punto vulnerable de nuestro término municipal», añadió Martínez.

Para el Consistorio es «urgente y muy necesario» proceder al desbroce de las ramblas del municipio por parte de la CHS, como quedó demostrado en el Barranco del Poyo en Valencia, donde al igual que sucede en Lorca la vegetación densa en el cauce forma tapones vegetales que bloquean el paso del agua y favorecen crecidas repentinas generando grandes destrozos en las zonas de ribera».