Prevención
Más vigilancia y controles para frenar la legionelosis en Lorca
Más de un centenar de fuentes, colegios, instalaciones deportivas o albergues pasan revisiones sanitarias para prevenir la enfermedad
El Ayuntamiento de Lorca quiere este verano controlar y prevenir en espacios públicos e instalaciones del municipio la legionelosis, una enfermedad bacteriana de origen ambiental.
Ante esta situación, se han reforzado las tareas de supervisión y control en decenas de puntos como «68 fuentes ornamentales, 38 colegios públicos y concertados, 7 instalaciones deportivas, 3 albergues municipales, 3 centros de atención a la infancia y los aseos del Huerto de la Rueda a los que se dirigen la empresa específica contratada para llevar a cabo este mantenimiento higiénico-sanitario», anunció la concejala de Sanidad, Belén Díaz.
En cuanto a los trabajos que se desarrollan de mantenimiento, revisión y tratamiento en fuentes ornamentales, se realiza una revisión general de la instalación comprobando su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza, incluyendo todos los elementos, al menos una vez al año. Cuando se detecta presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procede a su limpieza y, en su caso, desinfección.
