Prevención

Más vigilancia y controles para frenar la legionelosis en Lorca

Más de un centenar de fuentes, colegios, instalaciones deportivas o albergues pasan revisiones sanitarias para prevenir la enfermedad

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz.

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz. / A.L.

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Lorca quiere este verano controlar y prevenir en espacios públicos e instalaciones del municipio la legionelosis, una enfermedad bacteriana de origen ambiental.

Ante esta situación, se han reforzado las tareas de supervisión y control en decenas de puntos como «68 fuentes ornamentales, 38 colegios públicos y concertados, 7 instalaciones deportivas, 3 albergues municipales, 3 centros de atención a la infancia y los aseos del Huerto de la Rueda a los que se dirigen la empresa específica contratada para llevar a cabo este mantenimiento higiénico-sanitario», anunció la concejala de Sanidad, Belén Díaz.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a los trabajos que se desarrollan de mantenimiento, revisión y tratamiento en fuentes ornamentales, se realiza una revisión general de la instalación comprobando su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza, incluyendo todos los elementos, al menos una vez al año. Cuando se detecta presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procede a su limpieza y, en su caso, desinfección.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
  2. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  3. El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
  4. Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
  5. Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
  6. El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
  7. Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
  8. Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer

Más vigilancia y controles para frenar la legionelosis en Lorca

Más vigilancia y controles para frenar la legionelosis en Lorca

Vuelven a exigir presas y limpiar las ramblas ante inminentes danas en Lorca

Vuelven a exigir presas y limpiar las ramblas ante inminentes danas en Lorca

El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación

El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación

Águilas finaliza su Plan de Prevención de Inundaciones

Águilas finaliza su Plan de Prevención de Inundaciones

Lucrecia Acosta recibirá la Medalla al Mérito Científico de Santomera

Lucrecia Acosta recibirá la Medalla al Mérito Científico de Santomera

La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido

La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido

La venta de falsificaciones en el litoral de la Región, filón económico para las mafias

La venta de falsificaciones en el litoral de la Región, filón económico para las mafias

1.200 kilos de uva se convierten en vino en la Ofrenda de Uvas y Pisa del Primer Mosto

1.200 kilos de uva se convierten en vino en la Ofrenda de Uvas y Pisa del Primer Mosto
Tracking Pixel Contents