El turismo en Los Alcázares vive un verano histórico con cifras récord de ocupación

El Ayuntamiento de Los Alcázares hace un balance muy positivo de lo que llevamos de temporada estival. Los meses de junio y julio han registrado un incremento de visitantes, consolidando al municipio como uno de los destinos preferidos del Mar Menor.

Según los datos recogidos, la ocupación hotelera media en julio de 2025 alcanzó casi el 80%, lo que supone un notable aumento respecto al 71% del mismo mes en 2024, “destacando que algunos establecimientos, como el Hotel Cristina, Apartamentos La Encarnación, La Minería o Margoysa, han registrado una ocupación igual o superior al 90% durante todo el mes”, subraya la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Los Alcázares, María José Díaz Aragón.

El aumento de visitantes también se refleja en otros indicadores, como el volumen de residuos recogidos, que ha crecido con respecto al año anterior, con una diferencia diaria de 24.400 kg más en 2025. Este dato, aunque indirecto, confirma la llegada de más visitantes y turistas, y el mayor uso de los servicios municipales.

A este crecimiento ha contribuido el completo, variado y amplio programa cultural, deportivo, y de ocio que el municipio ha ofrecido, y sigue ofreciendo, durante este verano. Eventos como el festival Fan Futura, el concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y las noches de música en directo que han tenido lugar durante este mes de julio han atraído a miles de personas, generando un impacto positivo en la hostelería, el comercio y el alojamiento.

Más oferta y demanda de alojamientos

También resulta muy positivo para el crecimiento turístico del municipio que la oferta de alojamientos continúe aumentando cada año. Este verano destaca la apertura del Apartahotel Punta Calera con 52 nuevos apartamentos completamente equipados, y la ampliación de 18 nuevas estancias en los Apartamentos La Encarnación, lo que contribuye a atraer a un mayor número de visitantes y mejorar la experiencia turística.

La concejal de Turismo, María José Díaz Aragón, ha destacado que “estos datos son fruto del esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores del sector y del propio Ayuntamiento, que seguimos apostando por la calidad de los servicios, la promoción turística y una amplia oferta de ocio para todos los públicos”.

De cara al mes de agosto, las previsiones son igualmente optimistas. Aunque todavía no se disponen de cifras oficiales, la ocupación media actual roza el 90%, y se espera superar los registros de años anteriores.

Con un verano que avanza con cifras récord y un horizonte turístico en constante crecimiento, Los Alcázares reafirma su posición como destino de referencia en la Región de Murcia.