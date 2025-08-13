La Guardia Civil investiga a seis vecinos de Mazarrón por construir en terreno protegido

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en Mazarrón la operación ‘Hormigón’, una investigación que ha culminado con la investigación de seis personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, por la realización de obras en suelos catalogados de especial protección.

Especialistas del Seprona de la Benemérita abrieron la operación a principios de año y realizaron una serie de inspecciones con el objetivo de detectar posibles construcciones ilegales en terrenos protegidos. Durante el desarrollo de los dispositivos, los guardias civiles centraron las inspecciones en identificar y localizar parcelas de terreno de uso protegido, en las que se estuvieran ejecutando las obras.

Los efectivos de la Benemérita hallaron seis construcciones, acometidas en terrenos protegidos, cuya ejecución carecía de legalidad. En estas fincas los guardias civiles hallaron una vivienda unifamiliar en construcción, la reforma y ampliación de una vivienda, el acondicionamiento y vallado de terreno para la construcción de un camping, el acondicionamiento del terreno y desmonte con la finalidad de transformar el terreno para realizar la actividad agrícola.

En otra finca inspeccionada en Mazarrón se había realizado la extracción de áridos para la habilitación de un camino y la última actuación dentro de la operación se estaba realizando el proceso de remover la vegetación, capas superficiales del suelo entre las rocas para preparar el terreno para una construcción.

Todas estas obras se encontraban en suelos de especial protección, teniendo las protecciones entorno BIC (Bienes de Interés Cultural), protecciones paisajísticas por las directrices del litoral, protecciones arqueológicas y protección por riesgo a la minería, entre otras.

La operación ‘Hormigón’ ha concluido con la investigación de los seis promotores encargados de la ejecución de las obras de construcción no autorizadas, a los que les han sido instruido diligencias como presuntos autores de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente.