Unas gachamigas de oro para la peña El Albal en la Feria y Fiestas de Jumilla
Desde primera hora de la mañana, los gachamigueros se concentraron en un solar anexo al polideportivo municipal La Hoya para comenzar a elaborar este producto típico
La peña El Albal ha obtenido el primer premio en el tradicional concurso de gachamigas que cada año se celebra durante la Feria y Fiestas de Jumilla. La segunda plaza ha sido para la peña La Brocá y Dos Yemas, y en tercer lugar ha quedado la peña La Uvica Monastrell.
También se presentaron seis gachamigas por libre, siendo el ganador Melchor Martínez, la segunda posición para José Antonio Soriano y en tercera posición Pedro Pérez.
Desde primera hora de la mañana, los gachamigueros se concentraron en un solar anexo al polideportivo municipal La Hoya para comenzar a elaborar el producto típico jumillano a base harina, aceite, agua y sal, muy habitual en las labores del campo, disfrutando de una mañana de almuerzo en compañía de amigos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil