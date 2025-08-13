Unas gachamigas de oro para la peña El Albal en la Feria y Fiestas de Jumilla

Desde primera hora de la mañana, los gachamigueros se concentraron en un solar anexo al polideportivo municipal La Hoya para comenzar a elaborar este producto típico

Un participante del concurso de gachamigas de Jumilla

Un participante del concurso de gachamigas de Jumilla / José García

José García

La peña El Albal ha obtenido el primer premio en el tradicional concurso de gachamigas que cada año se celebra durante la Feria y Fiestas de Jumilla. La segunda plaza ha sido para la peña La Brocá y Dos Yemas, y en tercer lugar ha quedado la peña La Uvica Monastrell.

También se presentaron seis gachamigas por libre, siendo el ganador Melchor Martínez, la segunda posición para José Antonio Soriano y en tercera posición Pedro Pérez.

Desde primera hora de la mañana, los gachamigueros se concentraron en un solar anexo al polideportivo municipal La Hoya para comenzar a elaborar el producto típico jumillano a base harina, aceite, agua y sal, muy habitual en las labores del campo, disfrutando de una mañana de almuerzo en compañía de amigos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents