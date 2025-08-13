Unas gachamigas de oro para la peña El Albal en la Feria y Fiestas de Jumilla

La peña El Albal ha obtenido el primer premio en el tradicional concurso de gachamigas que cada año se celebra durante la Feria y Fiestas de Jumilla. La segunda plaza ha sido para la peña La Brocá y Dos Yemas, y en tercer lugar ha quedado la peña La Uvica Monastrell.

También se presentaron seis gachamigas por libre, siendo el ganador Melchor Martínez, la segunda posición para José Antonio Soriano y en tercera posición Pedro Pérez.

Desde primera hora de la mañana, los gachamigueros se concentraron en un solar anexo al polideportivo municipal La Hoya para comenzar a elaborar el producto típico jumillano a base harina, aceite, agua y sal, muy habitual en las labores del campo, disfrutando de una mañana de almuerzo en compañía de amigos.