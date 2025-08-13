Cehegín celebra el Año Jubilar con el lanzamiento de la Tapa Maravilla en honor a su patrona

En el emblemático patio interior del claustro del convento se ha celebrado la presentación oficial de la Tapa Maravilla, una propuesta gastronómica con motivo del Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas a Cehegín.

Tapa dulce / La Opinión

El acto reunió a autoridades, representantes del sector hostelero, en una iniciativa que busca unir tradición religiosa y sabores locales a través de la creación de dos tapas conmemorativas: una salada y otra dulce. Los cocineros Cayetano Gómez, del Grupo Casa Tomás, y Juan Antonio García, del restaurante El Churra, fueron los encargados de presentar y explicar la elaboración de ambas tapas, inspiradas en productos y recetas tradicionales de la zona y que han contado con la implicación de los hosteleros de Cehegín.

Los cocineros Cayetano Gómez, del Grupo Casa Tomás, y Juan Antonio García, del restaurante El Churra, fueron los encargados de presentar y explicar la elaboración de ambas tapas

Durante la presentación intervinieron Rosalía Bastida, presidenta de la Hostelería de Cehegín, Tomás Noguerol, presidente de la Hermandad de la Virgen, y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor. También estuvo presente el concejal de Hostelería y Comercio, José Antonio Zafra. La alcaldesa destacó que esta iniciativa “es una forma de sumar a la conmemoración del Año Jubilar desde lo que mejor sabemos hacer: acoger, compartir y poner en valor nuestras tradiciones, también a través de la gastronomía. La Tapa Maravilla representa lo que es Cehegín: historia, fe y sabor”.

Precios y establecimientos

Tapa salada / La Opinión

La tapa salada, con un precio de 3,50 euros, se inspira en el tradicional Rin Ran y estará disponible durante todo el Año Jubilar, de jueves a domingo, en los restaurantes Bar Domingo, Matavinos, La Almazara, El Casino Felymar y Utopía. Por su parte, la tapa dulce, elaborada con hojaldre y pero de alcuza y sabores típicos de la repostería ceheginera, podrá degustarse por 3 euros en Heladería El Parque, Confitería Martín, Confitería Noguerol, Dulces Motolite y Pan Durán.