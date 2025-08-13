Año Jubilar
Cehegín celebra el Año Jubilar con el lanzamiento de la Tapa Maravilla en honor a su patrona
Se trata de una tapa salada y otra dulce que estará a la venta, durante todo el Año Jubilar
En el emblemático patio interior del claustro del convento se ha celebrado la presentación oficial de la Tapa Maravilla, una propuesta gastronómica con motivo del Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas a Cehegín.
El acto reunió a autoridades, representantes del sector hostelero, en una iniciativa que busca unir tradición religiosa y sabores locales a través de la creación de dos tapas conmemorativas: una salada y otra dulce. Los cocineros Cayetano Gómez, del Grupo Casa Tomás, y Juan Antonio García, del restaurante El Churra, fueron los encargados de presentar y explicar la elaboración de ambas tapas, inspiradas en productos y recetas tradicionales de la zona y que han contado con la implicación de los hosteleros de Cehegín.
Los cocineros Cayetano Gómez, del Grupo Casa Tomás, y Juan Antonio García, del restaurante El Churra, fueron los encargados de presentar y explicar la elaboración de ambas tapas
Durante la presentación intervinieron Rosalía Bastida, presidenta de la Hostelería de Cehegín, Tomás Noguerol, presidente de la Hermandad de la Virgen, y la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor. También estuvo presente el concejal de Hostelería y Comercio, José Antonio Zafra. La alcaldesa destacó que esta iniciativa “es una forma de sumar a la conmemoración del Año Jubilar desde lo que mejor sabemos hacer: acoger, compartir y poner en valor nuestras tradiciones, también a través de la gastronomía. La Tapa Maravilla representa lo que es Cehegín: historia, fe y sabor”.
Precios y establecimientos
La tapa salada, con un precio de 3,50 euros, se inspira en el tradicional Rin Ran y estará disponible durante todo el Año Jubilar, de jueves a domingo, en los restaurantes Bar Domingo, Matavinos, La Almazara, El Casino Felymar y Utopía. Por su parte, la tapa dulce, elaborada con hojaldre y pero de alcuza y sabores típicos de la repostería ceheginera, podrá degustarse por 3 euros en Heladería El Parque, Confitería Martín, Confitería Noguerol, Dulces Motolite y Pan Durán.
La tapa salada, con un precio de 3,50 euros, se inspira en el tradicional Rin Ran y estará disponible durante todo el Año Jubilar
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil