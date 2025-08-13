Ana Martínez Meca: "Veraneábamos 15 o 20 personas en una casa junto al mar sin puertas"

Un abril nacía la periodista Ana Patricia Martínez Meca a la que todos conocen como Ana Meca. “Eso fue idea de Juanjo Asensio [el entonces jefe de informativos de Radio Lorca Cadena SER]. Trabajaba con él y me dijo que en la radio Ana Meca quedaba mejor que Ana Martínez, y así me quedé”. Más tarde, ya de jefa de Prensa del Ayuntamiento de Lorca recuperó su nombre completo, incluido Patricia que todavía, asegura, sorprende a muchos. Pues llegaba al mundo en abril, como decíamos, y en agosto ya estaba en la playa de ‘guardiana’. “Me tenían todo el día en la puerta de la casa en una hamaquita. La puerta estaba abierta, entraba la brisa y estaba fresquita. Era la ‘recibidora’ que daba la bienvenida a todo el que llegaba”, ríe divertida mientras lo recuerda.

Aquella casa, en el Paseo Iberia de Águilas, a pie de playa, “estaba muy desconchada, pero era increíble. Tenía un porche delante donde tomábamos el fresco al caer la noche. Te sentabas a oír el mar o ver a la gente pasar, y te tenías que tapar con una sábana, porque llegaba a hacer frío. En el salón había una mesa kilométrica, de zafarrancho, en la que podíamos comer 15 o 20 personas, y tres habitaciones. Dos de ellas, eran como camarotes, con muchas literas. No sé cuántos llegábamos a dormir allí. Poníamos colchones hasta en los suelos”, relata.

Las camas sólo estaban asignadas a sus abuelos y a su tío. “El resto, nos acostábamos en las que había vacías. Muchas veces, cuando te recogías tarde, tenías que esperarte a que alguien se levantara para meterte en esa cama. Y los fines de semana aún éramos más, porque venía toda la familia. Pero, además, es que siempre había alguien de ‘prestado’. Era muy divertido. Recuerdo aquellos días con mucha nostalgia”, asegura.

Sus abuelos, Alejo y Carmen, se encargaban de la intendencia. “Mi abuela era la encargada de la cocina. Siempre estaba trajinando, porque veraneábamos 15 o 20 personas. Su plato estrella era el pisto con toda clase de verduras, cebolla, calabacín, tomate… Nos lo metía en unos bocadillos ‘flauta’ gigantes. Había unos vecinos de Madrid que siempre se estaban quejando de que sus niños, Luis y Amanda, no comían. Mi abuela les decía que se los dejara, que seguro que se animaban a comer con nosotros”.

Y su abuelo, Alejo, era todo un personaje. “Era mecánico en los Autobuses Gómez. Tenía un amigo que era albañil, Fonfi, y con él siempre estaban poniendo ‘pegotes’ de yeso a la casa. Conocía a todo el mundo y charlaba con los que iban a la playa. Cuando construyeron el paseo se pasaba todo el día de charla con los albañiles”.

Fueron testigos del crecimiento del barrio del Piojo, “y de la urbanización La Torre y del Hotel Don Juan, la Casica Verde… Prácticamente no había nada alrededor de nuestra casa, a la que todo el mundo conocía como la ‘Casa de la Palmera’, porque estaba junto a una gran palmera. Un verano, unos jóvenes, hicieron una fogata junto a ella y estuvo a punto de arder. Mi abuelo tuvo que hacer de bombero con la manguera”, señala.

Las vacaciones comenzaban para Ana muy pronto, en cuanto acababan las clases. “Mi abuela y yo cogíamos el autobús de los Gómez en dirección a Águilas y allí estábamos hasta septiembre. Durante la semana éramos muchos, pero los fines de semana nos multiplicábamos. Estaban mis abuelos, pero también sus cinco hijos y los nietos. Y, como digo, siempre venía alguien más, amigos que no tenían casa en la playa y se sumaban unos días”.

La casa carecía de lo elemental. “No tenía ducha, por lo que nos bañábamos todos en el porche con una manguera. Y a los más pequeños nos ponían a remojo en un barreño grande de la obra. Allí nos metían a dos o tres para quitarnos la sal, la arena… Y los dientes nos los lavábamos también en la calle, en la puerta de la casa. El aseo no tenía puerta, sólo una cortina, por lo que cuando tenías necesidad de visitarlo corrías el riesgo de ser sorprendida. Entonces, te tirabas todo el rato cantando, para que supieran que estaba ocupado. Mi padre ideó un cartel en el que ponía: ‘ocupado’ y así podías estar algo más tranquilo”, cuenta entre risas.

Y otro de los entretenimientos de Ana y sus primos, aún muy pequeños, era “escuchar las conversaciones de la gente mientras llamaban por teléfono a su familia. Detrás de la casa, pegada a ella, había una cabina telefónica de las de antes. Desde la ventana escuchábamos todo lo que contaban. Muchas veces, cuando no tenían cambio para echarle monedas al teléfono, venían a casa a pedirnos”.

El lugar, idílico, se prestaba a que muchos decidieran ‘plantar’ su caravana: “Llegaba algún extranjero con la firme decisión de pasar el verano allí, y mi abuelo, si no le gustaba mucho, les invitaba a largarse. Pero, otras veces, les dejaba y se tiraban allí un par de días. Al final, terminaban también siendo parte de la familia”, añade.

Más de una vez quisieron comprarle la casa. “Llegaba a enfadarse cuando le empezaban a ofrecer más y más dinero. Recuerdo que alguno llegó a decirle que le daba 20 millones de las antiguas pesetas –entonces aquello era mucho dinero- por la casa. Y él, siempre respondía lo mismo: ‘¡Esto no tiene precio! No hay dinero para comprarla’. La casa era vieja, pero la situación era inmejorable, frente al mar. Cuando salía el sol era espectacular, pero también cuando caía la tarde”.

Se levantaban cuando los aromas llegaban de la cocina. “Mi abuela madrugaba y comenzaba a hacer tostadas. Las hacía en esas sartenes que había antes para tostar pan. Guardaba el pan duro de los días anteriores y hacía barras y barras de tostadas que nos comíamos como si no hubiera un mañana. Y recuerdo también los viajes al frigo. A por agua, a por un yogur, en busca de algo que comer… Mi tío siempre nos reñía diciendo: ‘Otra vez estáis abriendo el frigo… Le voy a poner un candado’. Pero ninguno le hacíamos caso. La nevera, no paraban de llenarla, pero arrasábamos con todo lo que había en su interior”.

Y se entretenían cogiendo lapas. “Con un cuchillo las arrancábamos de las rocas y nos las comíamos. No había playa, todo eran piedras. Recuerdo cuando pasaba la avioneta de Nivea y lanzaba balones. Nos echábamos a nadar para cogerlas. Cuando se urbanizó el paseo colocaron una red de voleibol. Estábamos todo el día jugando”, explica.

De aquella época recuerda a mucha gente. “Como estábamos al lado del paseo, todo el mundo acudía a nuestra casa. Nos hicimos muy amigos de unos gitanos, ‘Los Blancanieves’. Y de pescadores. Pero, es que, detrás de casa también estaba la parada del autobús. Era muy recurrente que la gente se acercara a preguntarnos cuando pasaba o si ya había salido”.

Los recorridos por las rocas venían, casi siempre, seguidos de alguna herida al pisar los erizos: “Era un clásico del verano. Mi tía Carmen nos echaba aceite de oliva para intentar sacar las ‘pinchas’. Comenzaban a verse las primeras colchonetas de playa. Las traían los turistas de Madrid. Nos parecían algo increíble, como viajar en el Seat 127 blanco de mi padre que se compró. Eso era lo que peor llevaba. Me mareaba mucho, y con la carretera repleta de curvas siempre había que pararse un par de veces”.

Estos recuerdos, evoca, “eran mi ‘Verano Azul’. Unos veranos que guardaba en mi memoria, pero lejanos y que he tenido oportunidad de recordar y compartir. Unos veranos en los que nos reíamos y divertíamos con lo poco que teníamos. Unos veranos imposibles de olvidar”.