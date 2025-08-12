Santomera saca a la luz la vida cotidiana durante la protohistoria

Este mes de agosto se reanudan los trabajos arqueológicos en el poblado ibérico de Cobatillas la Vieja, situado en la Sierra del Balumba, en Santomera. Estos trabajos se desarrollan de forma conjunta entre el Ayuntamiento de Santomera y la Asociación Patrimonio, con el objetivo de continuar con la excavación y puesta en valor de este importante enclave arqueológico.

Las labores de este año se centran en la excavación de las viviendas y edificios funcionales del poblado ibérico. La campaña, que tendrá lugar del 18 al 26 de agosto, permitirá avanzar en el estudio de la vida cotidiana en el Valle del Segura durante la protohistoria y contribuir a una mayor comprensión de las costumbres y organización social de la época.

Las primeras prospecciones en el sitio marcaron el inicio de una serie de investigaciones que han avanzado progresivamente con el paso de los años. Además de los trabajos de excavación, el proyecto ha incluido la realización de visitas guiadas, talleres escolares y teatralizaciones, que se llevan a cabo durante el año escolar, contribuyendo a la difusión y la concienciación sobre el patrimonio histórico de la Región de Murcia.

El proyecto ‘Santomera Milenaria’, impulsado por el Ayuntamiento de Santomera, abarca el estudio y protección de varios yacimientos arqueológicos y bienes etnográficos del municipio. Este proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma, a través del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural.