Festejos
Los reyes de la petanca en Jumilla
Sebastián Campos y José Gutiérrez competían juntos por primera vez
Durante dos días se ha disputado el torneo de petanca de la Feria y Fiestas de Jumilla en el centro de personas mayores de la localidad.
Los auténticos 'Reyes de la Petanca' han sido Sebastián Campos y José Gutiérrez, que competían juntos por primera vez en una competición que aúna compañerismo y deportes. Campos lleva más de treinta años practicando la petanca y en su casa reúne decenas de trofeos.
La segunda plaza fue para Marcos Fernández y José Amador y, en tercera posición, se clasificaron Miguel Gómez y Modesto Fernández, en un torneo en el que participaron cinco parejas.
El vendimiador infantil de la Fiesta de la Vendimia, Ginés García, fue el encargado de entregar los trofeos.
