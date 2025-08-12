Los reyes de la petanca en Jumilla

Durante dos días se ha disputado el torneo de petanca de la Feria y Fiestas de Jumilla en el centro de personas mayores de la localidad.

Los auténticos 'Reyes de la Petanca' han sido Sebastián Campos y José Gutiérrez, que competían juntos por primera vez en una competición que aúna compañerismo y deportes. Campos lleva más de treinta años practicando la petanca y en su casa reúne decenas de trofeos.

La segunda plaza fue para Marcos Fernández y José Amador y, en tercera posición, se clasificaron Miguel Gómez y Modesto Fernández, en un torneo en el que participaron cinco parejas.

El vendimiador infantil de la Fiesta de la Vendimia, Ginés García, fue el encargado de entregar los trofeos.