La Policía Nacional, sin calabozos en Molina de Segura por las obras en la comisaría

La Policía Nacional de Molina de Segura se ha quedado sin calabozos de forma temporal, debido a las obras que se están haciendo en la comisaría. Mientras estos trabajos (que se prevé que duren alrededor de un año) estén en marcha, las dependencias del cuerpo se han trasladado de emplazamiento en la citada localidad de la Vega Media. El problema es que en esta ubicación, en el casco urbano, no hay área de custodia de detenidos.

El cuerpo estableció un protocolo para llevar a los arrestados a dependencias policiales de la capital de la Región, tanto a la Comisaría de Distrito del Carmen como a Jefatura (en Ceballos).

Dado que Molina de Segura solo cuenta con dos ‘zetas’ por turno, era inviable afrontar el traslado de los detenidos todos los días: si se hacía así, la ciudad se quedaría sin agentes. Por tanto, se solicitó ayuda a unidades de la Jefatura.

Tras estar en los calabozos de Murcia un máximo de 72 horas, los sospechosos han de ser llevados de nuevo a Molina de Segura, para ser puestos a disposición judicial.

El protocolo fue puesto en conocimiento tanto de la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, como de la jueza decana de Molina de Segura y del jefe de la Policía Local del mismo municipio.

El inmueble donde se ubica la comisaría molinense de forma temporal era un centro de diálisis, explican fuentes policiales.

Desde Jupol (sindicato mayoritario en la Policía Nacional en España y en la Región), su secretario de Comunicación en Murcia, P. Moreno, indica que «mientras dure la situación, Jupol espera que se mantengan los protocolos con efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los agentes durante los traslados».

Eso «sin menoscabar la seguridad de los ciudadanos, ya que la patrulla que va a Murcia a llevar a los detenidos es una patrulla menos en Molina, para atender las llamadas» de los vecinos que puedan precisan de sus servicios.

Por su parte, Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región, lamenta la «grave incongruencia estructural y operativa que supone destinar un edificio sin calabozos a funciones policiales operativas de seguridad ciudadana», puesto que «toda unidad policial con competencias en seguridad ciudadana, detenciones y custodia de personas debe contar con instalaciones adecuadas: zona de registro, control, entrevistas, custodia, sala de médicos y calabozos homologados». «Lo contrario es una improvisación estructural que debilita la operatividad diaria, sobrecarga otras unidades y genera riesgos jurídicos y laborales», dice.

"Es parcheo"

«¿Imaginaríamos un hospital sin quirófanos o un parque de bomberos sin camiones autobombas? Pues en la Policía esto es posible», manifiesta al respecto.

Además, «el traslado constante de detenidos, la dependencia externa de otras unidades y la falta de instalaciones adecuadas aumenta el estrés, el riesgo de incidentes y la sobrecarga funcional, vulnerando principios de seguridad y salud laboral», afirma Adrián Rodríguez, que insiste en que «una comisaría debe poder detener, custodiar, registrar, proteger y poner a disposición judicial desde sus propias instalaciones. Todo lo demás es parcheo». Y opina que se debe a que «sufrimos el abandono institucional del Ministerio del Interior».