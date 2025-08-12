Mazarrón pone a punto sus colegios para el inicio del nuevo curso escolar
Las actuaciones incluyen labores de mantenimiento general, reparaciones, pintura, mejoras en instalaciones eléctricas y de fontanería
Durante estas semanas de verano, el Ayuntamiento de Mazarrón, a través de las Concejalías de Educación y Servicios, está llevando a cabo diversas tareas de puesta a punto en los colegios públicos del municipio para garantizar así que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones de cara al inicio del nuevo curso escolar en septiembre.
Entre estas actuaciones, incluyen labores de mantenimiento general, reparaciones, pintura, mejoras en instalaciones eléctricas y de fontanería, adecuación de patios y zonas exteriores, y otras intervenciones específicas necesarias en función de las necesidades detectadas en cada centro, a raíz de la ronda de visitas a los colegios que realizaron al final del curso Ginés Campillo, alcalde de Mazarrón, Silvia García, concejal de Educación, y Tomás Ureña, concejal de Servicios.
«El compromiso con la educación pública y el bienestar de nuestros niños siempre ha sido, y será, una prioridad para este cuerpo de gobierno, reafirmando así el compromiso de nuestra alcaldía con la educación pública y con ofrecer entornos escolares seguros, funcionales y acogedores», afirman desde el consistorio mazarronero.
