Juan Jódar Bardón: “El Juan Sebastián Elcano desplegó sus velas al paso por la Isla del Fraile”

El amanecer de la Bahía del Hornillo, en Águilas, es “uno de los más espectaculares del Mediterráneo. La Isla del Fraile se muestra imponente, mientras amarillos, rojos, anaranjados, comienzan a anunciar la salida del sol. Es un rincón único, impresionante… Y cuando el sol está en la recta final del día, cuando está a punto de desaparecer, las estampas son increíbles”. Así lo cuenta el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, Ceclor, Juan Jódar Bardón, quien reconoce que mantiene un idilio con este rincón de Águilas que se iniciaba a los cuatro años. Fue entonces, cuando su padre, Manuel, y su madre, Paz, decidieron construir la casa familiar en lo más alto del acantilado, frente a la Isla del Fraile y el Muelle del Hornillo. “Nunca pensaron dejar este lugar y cuando crecí, decidí que aquí era donde quería seguir veraneando año tras año”, añade.

La casa familiar está entre la Playa del Hornillo y la del Cigarro. Y en ese lugar es donde ha establecido su casa de veraneo junto a su mujer Nuria. “Fuimos de los primeros en llegar. Entonces, tenía cuatro años, había muy pocas casas. Estaban mis padres, mis tíos, Pepe López… Y aquí sigo. Nuria no logró sacarme de este rincón”, admite.

De aquellos primeros años recuerda la felicidad en que vivía. “Estábamos todo el día en la calle con la familia, los amigos… Veíamos correr el verano en pandilla, subiendo y bajando a la playa, con las bicicletas… siempre riendo. Era un disfrute”. Y sus idas y venidas al Club Náutico de Águilas: “Nos aficionamos a regatear. De pequeños hicimos un cursillo de Optimist y aquello nos gustó. Madrugábamos para ir al club náutico y estábamos toda la mañana metidos en el agua de un lado para otro con pequeñas embarcaciones”.

Lo más inconsciente que hice fue tirarme desde lo más alto del muelle, que me costó una buena regañina”

Entre sus amigos, muchos con los que un año más comparte verano. “Los hijos de Antonio Alberto Gil Arcas, Domingo Barnés, Diego Pallarés, Angulo, los Campoy… Con los que no sólo compartía jornadas de juegos y playa, sino también de excursiones. “Entonces, había mucho campo alrededor para explorar. Hacíamos expediciones por toda la zona, la costa, la Isla del Fraile. Desde primeras horas del día estábamos en la calle. El sol marcaba nuestra vuelta cuando comenzaba a desaparecer”, recuerda.

El hambre les llevaba a regresar a casa para la comida, la merienda y la cena. “Mi madre es una gran cocinera. En verano, con comidas más refrescantes. Tortilla de patatas, fritada… y buenos postres. Y, después de comer, la siesta obligada, por aquello de que, si no dormíamos o no guardábamos dos horas, o dos horas y media de tranquilidad, se nos podía cortar la digestión. Ya de mayor me di cuenta que era la excusa que ponían nuestros padres para tenernos recogidos, y así ellos poder descansar. Y, tras la siesta, vuelta a la calle para jugar al fútbol o coger las bicicletas y recorrer mundo”.

La Isla del Fraile era uno de los mayores atractivos para esa pandilla que se asemejaba a la de la serie de Televisión Española ‘Verano Azul’. “Nuestro veraneo era como la de sus personajes. A la Isla del Fraile hemos ido de todas las maneras posibles. Andando a través del acantilado, por la playa, nadando… Y subido hasta su cresta. La hemos recorrido de arriba abajo. Nos parecía algo misteriosa, intrigante. Llegábamos a ella en plan descubridores. Y hasta dejábamos nuestra impronta a modo de bandera en lo más alto para demostrar que habíamos llegado allí. La bandera solía ser la camiseta de alguno atada a una caña”, ríe mientras lo recuerda.

Bajaba a la playa como los indios, a pecho descubierto, y sin chanclas, descalzo”

Desde muy pequeño, reconoce, siempre se ha sentido atraído por la Isla del Fraile: “Cautiva. Es la ‘Reina del Mediterráneo’. La miro a lo largo del día y observo cómo va cambiando en función de la luz que recibe. Y hasta en noches de tormenta con rayos y truenos, cuando se ilumina, es una preciosidad”. Pero la mejor imagen de la Isla del Fraile, cuenta, fue “cuando el Buque Escuela Juan Sebastián ElCano desplegó sus velas al paso por la Isla del Fraile. Fue espectacular verlo de telón de fondo, sobresaliendo por encima. Es una imagen que nunca se me olvidará. Esa estampa, a modo de cuadro, está en el restaurante ‘El Poli’. El almirante Sebastián Zaragoza Soto, que fue comandante del buque escuela, lo acercó lo máximo posible a la Isla del Fraile, a Águilas, para que lo pudiéramos disfrutar. Fue algo único, difícil de repetir que siempre le agradeceremos”.

El Muelle del Hornillo también tenía una especial atracción sobre aquellos aún niños. “Lo más inconsciente que hice fue tirarme desde lo más alto del muelle que me costó una buena regañina de mis padres. Ahora, cuando echo la vista atrás lo veo una auténtica locura, como cuando contemplo escenas similares cada verano. Pero entonces nos gustaba el riesgo y hacíamos alguna que otra trastada, por llamarla de alguna forma. No había teléfonos móviles, pero nuestros padres se enteraban de inmediato de todo lo que hacíamos. Si no se lo decía un vecino, se lo contaba un amigo… No había escapatoria”.

Y relata la vivencia que no ha olvidado. “Cuando estás arriba parece más imponente todavía. Llegas a darte cuenta de la caída porque dura unos dos o tres segundos. Tienes que saber entrar en el agua, porque de lo contrario el impacto puede ser muy fuerte. No lo recomiendo. Echo la vista atrás y lo considero una locura”.

Las bicis se dejaban en la calle sin candado. Las puertas de las casas estaban abiertas. “Bajaba a la playa como los indios, a pecho descubierto, y sin chanclas, descalzo, porque nunca las encontraba. No sé por qué extraña razón perdía siempre alguna chancla”. Fueron creciendo y llegó la adolescencia. “Nos reuníamos en el Rincón de Los Casucos. Allí jugábamos a las cartas al Trivial y, por las noches, de cervezas. Íbamos de un bar a otro y terminábamos en el ‘Tuareg’. Allí estábamos casi hasta el amanecer”.

Reconoce que era buen estudiante y que era poco frecuente que abandonara Águilas. “Alguna vez para ir a Mazarrón, pero habitualmente los que recibíamos a amigos de fuera éramos nosotros. Las escapadas eran sólo para pasar el día en Garrucha, Mojácar, pero sólo para ir a comer o a algún concierto”, sigue relatando. El deporte también le regaló alguna aventura. “En la época en que estaba en forma, que hacía triatlón, hemos hecho travesías nadando desde Calabardina al Hornillo. Es un buen trecho, unos siete kilómetros. Entonces estaba en forma. Ahora, puedo llegar a la Isla del Fraile desde la Playa del Hornillo, pero antes, era capaz de darle la vuelta nadando”.

Desde muy pequeño la arena era un disfrute. “No estaba dotado de una gran capacidad para construir, pero sí que jugaba con ella y me gustaba llenarme de arena. Y he disfrutado mucho jugando a la pelota, a las palas. Me embadurnaba de arena hasta la frente, para luego echarme al agua con mis manguitos y la tradicional burbuja de color fucsia que todos llevábamos a la espalda de pequeños”.

De la imagen que ilustra este reportaje cuenta que “tendría unos cuatro años. El flotador era de mi prima María del Mar. Siempre íbamos juntos, aunque yo era un trasto, mientras ella era muy buena. Teníamos la misma edad y como siempre la estaba liando, supongo que le quitarían el flotador para ponérmelo a mí. Era más peligroso. Era una pieza”.

Y la pesca no tenía mayor atracción para él que el aperitivo que llevaba consigo. “He pescado, pero no soy muy ducho en el tema. A mí, lo que me gustaba de verdad era el almuerzo de vuelta al puerto”. Y las cuervas nocturnas. “Nos tirábamos toda la noche bañándonos en la playa con nuestro equipo de música. Bañarse en la Bahía del Fraile por la noche es increíble. Como espectacular fue la tormenta reciente que nos permitió una imagen poco usual de la Isla del Fraile”, concluye.