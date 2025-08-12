El curso de bordado en seda y oro para jóvenes de Caravaca se clausura con la mirada puesta en una segunda edición

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Asociación ‘Antonio López Ruiz Ñin’ han clausurado el curso de formación juvenil dedicado al bordado en seda y oro, una iniciativa que se ha desarrollado desde el pasado 23 de junio en las instalaciones de la Casa-Museo de los Caballos del Vino.

Los concejales de Juventud y Empleo han entregado los diplomas a los jóvenes participantes, destacando la formación en el arte tradicional del bordado como salida profesional

Los concejales de Juventud, Salvador López, y Empleo, Ana Belén Martínez, han entregado los diplomas a los jóvenes participantes, en un acto al que también ha asistido Luis Gálvez en representación de la Fundación San Juan de la Cruz de la ciudad alemana de Obertshausen, que ha financiado el curso con una donación por importe de 12.000 euros.

Oportunidades a los jóvenes

El edil de Juventud ha destacado que “este taller de artesanía ha ofrecido formación y oportunidades para la búsqueda de nuevas salidas profesionales, al tiempo que ha acercado a los jóvenes el bordado tradicional de los Caballos del Vino, procurando el relevo generacional en esta técnica artística que es una parte fundamental del festejo Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO”.

Salvador López ha tenido palabras de agradecimiento a la Fundación San Juan de la Cruz de Obertshausen por el gesto generoso y el apoyo decidido a la formación de los jóvenes caravaqueños, a los que ha animado a seguir formándose en esta artesanía.

Por su parte, Luis Gálvez ha anunciado el compromiso de una nueva donación el próximo año por parte de la fundación alemana para que esta iniciativa formativa tenga continuidad en una segunda edición.