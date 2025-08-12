Fiesta de la Vendimia
1.200 kilos de uva se convierten en vino en la Ofrenda de Uvas y Pisa del Primer Mosto
Este año la Pisaora de Honor es Encarna Talavera
Jumilla huele a vendimia y sabe a tradición. Y la pisa del primer mosto ya ha tenido lugar, coincidiendo con las fiestas patronales de agosto. Un gesto sencillo que marca el inicio de la uva en algo que llena de orgullo a la localidad: el vino de Jumilla.
Sol, tierra, agua y un poco de paciencia, unido con el cariño y la fiesta: eso es la Ofrenda de Uvas y Pisa del Primer Mosto.
Un total de 71 delegaciones de otras localidades han estado presentes en esta pisa del primer mosto que se ha celebrado en el jardín de la Glorieta, ante la atenta mirada de las autoridades, y bendecido todo el proceso por el padre Guardián del Convento de Santa Ana del Monte.
El grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Jumilla puso la nota musical.
El acto se hace a la antigua usanza. Sobre un escenario, una veintena de peñas de la Fiesta de la Vendimia depositan la recolecta de esa misma mañana en los viñedos de bodegas Viña Elena. Un total de 1.200 kilos de uva que fueron pisadas para pasar por los cofines a una una prensa y, más tarde, a un tonel de vinos.
Los pisaores son cinco:Juan Manuel Coloma Bernal, Meritxell Coloma Cutillas, José Antonio Fernández Jiménez (de la Peña Amigos del Campo), Ginés García Montoya (peña Unión Campesinos y Ganaderos) y Cristóbal Gilar González (Peña Los Soyaos). Además, este año la Pisaora de Honor es Encarna Talavera.
