Repite el ganador del concurso de habilidad con tractor y remolque de la Feria de Jumilla

La segunda plaza fue para Juan Antonio Santa y en tercer lugar quedó Evaristo Carrión

Sergio Abellán Olivares, ganador del concurso de habilidad con tractor y remolque de Jumilla.

Sergio Abellán Olivares, ganador del concurso de habilidad con tractor y remolque de Jumilla. / José García

José García

Un año más, Sergio Abellán Olivares ha sido el ganador del concurso de habilidad con tractor y remolque que se celebra en Jumilla con motivo de las fiestas patronales.

La segunda plaza fue para Juan Antonio Santa y, en tercer lugar, quedó Evaristo Carrión.

El vencedor necesitó un tiempo de 64 segundos para hacer las dos pruebas: la raqueta y la silla, en las que demstró su habilidad con el tractor marcha atrás.

El concurso, organizado por la Peña Las Omblancas, entregaba trofeo y premios en metálico de 200, 100 y 50 euros a los tres primeros clasificados.

