María Teresa Lazareno: “De pequeña era como una sirenita, estaba siempre bajo el mar”

Cuando Pancho, Javi, Bea, Desi, Tito, Piraña y Quique, protagonistas de la serie de Televisión Española ‘Verano Azul’, pedaleaban con sus bicis por la localidad malagueña de Nerja, María Teresa Lazareno Méndez, hacía lo propio con su grupo de amigos en Playa Honda. “Éramos una pandilla muy grande que siempre iba en bicicleta al cine, a la playa, a tomar helados... Inseparables durante todo el verano. Algunos vivían allí, pero la mayoría pasábamos sólo las vacaciones”, cuenta la bailarina y coreógrafa desde la Playa de Calabardina donde disfruta del descanso.

Recientemente, anunciaba su jubilación, pero no cuelga las zapatillas. “No, nunca. Una bailarina nunca abandona el escenario”, ríe. Este verano, asegura, aprovechará para descansar y estudiar distintos proyectos que tiene sobre la mesa. “La academia de baile supone un sobreesfuerzo. Son muchos años dedicados a la enseñanza. Los veranos más que para el descanso, eran para preparar coreografías, diseñar vestuario… Era agotador. Creo que ha llegado el momento de pasar página, aunque con cuatro bailarinas en casa, como decía, no colgaré las zapatillas”.

Se refiere a sus dos hijas, Carmen y Teresa, y la pequeña de la casa, su nieta, que ya hace sus pinitos sobre el escenario, apuntando maneras, como ella misma reconoce. Este verano descansan en Calabardina, en la casa familiar. “Estamos en la piscina, pero también bajamos al mar, junto al embarcadero. No soy de tumbarme al sol en la arena. Me gusta ir bien entrada la mañana, cuando el agua está calentita. Y si es al atardecer, mejor, la luz a esa hora es una maravilla, aunque ver el mar al amanecer es increíble”, reconoce.

No hace tanto que veraneaba en otro litoral de la Región de Murcia, en Playa Honda, en el Mar Menor. “Siempre he veraneado en Los Alcázares, en la casa familiar. Allí llegábamos nada más terminar las clases mis padres, José y Rosario, y mi hermano José. No faltaba mi tata Carmen, que se venía de vacaciones con nosotros, y también lo hacía su marido y sus hijos. Para mí, es como una segunda madre. Es muy importante. Nunca he perdido el contacto con ella y nos llamamos frecuentemente”, relata.

Primero veraneaban en un bungalow, y más tarde se compró un piso. “Cuando empecé a trabajar todo lo que ganaba lo invertía en la vivienda que me compré. Entonces, no conocía otro lugar donde pasar el verano. Hasta que formé una familia, siempre veraneé en julio y agosto en Los Alcázares”.

De niña, recuerda, “la feria que instalaban y que duraba todo el verano. Me encantaba ir a las casetas. Había una que me gustaba especialmente. La llevaba una señora mayor que tenía toda clase de miniaturas. Había jabones, peines, sillas… Acudía con mis amigas y comprábamos muchas piezas que luego utilizábamos en las casitas que hacíamos”.

Por aquel entonces ya bailaba con la genial bailarina Pepita Guaita con la que comenzó en su academia con sólo tres años. “Mi madre estaba aburrida de mí, porque no paraba, y decidió que hiciera danza. Con Pepita tuve una relación muy especial. Tan estrecha que llegó a regalarme las castañuelas que siempre tocaba. Y luego me adentré en el mundo de la enseñanza, la coreografía, la escenografía y el guion”.

El verano de 2016 fue muy especial. “Compartí candidatura a los Premios Teatro Musical junto a los mejores coreógrafos del país, algo que da mucho vértigo. Encontrar tu nombre junto al de coreógrafos consagrados, es un sueño hecho realidad”. Lo hizo con ‘La aventura de Mowgli. El libro de la selva’. Después, llegaron más montajes con tal éxito que todavía están de gira por el país.

De aquella niña que participó en su primer festival vestida de tirolesa queda intacta la ilusión por la danza. “Fue en la Feria de la Conserva, en verano. La entrada al escenario fue un desastre, porque una de las niñas se cayó al suelo y todas perdimos el ritmo, pero fue pisar las tablas del escenario y sentí que quería ser bailarina. La coreografía vendría después, pero me ha dado mucho. El musical de Mowgli logró cinco candidaturas a los premios de Teatro Musical. Y, luego, nos dieron el premio a la mejor coreografía en los Premios Broadway World Spain. Los últimos veranos fueron una locura, porque participé en ‘La Dama y el Vagabundo. El Musical’, y ‘Bambi, el Príncipe del Bosque. El Musical’. Pero es, como digo, un sueño hecho realidad”.

Aquellos primeros años en Playa Honda, le traen muy buenos recuerdos: “De pequeña era como una sirenita, estaba siempre bajo el mar. Me encantaba bucear, buscar conchas, piedras, ver a los peces… caballitos de mar, estrellas… era muy curiosa; y disfrutaba del agua. No salía de ella, y cuando lo hacía, tenía los dedos de las manos y los pies arrugados”.

En verano había muchas fiestas y celebraciones. “Siempre preguntaba: ‘Se puede ir disfrazada’. Y, claro, siempre llevaba a cuestas el tutú, por lo que estaba claro de qué iba vestida”, ríe. A la playa iba cargada con todo lo indispensable para pasarlo bien. “Repleta de cubos, palas, rastrillos…Y sigo haciéndolo. Primero, con mis hijas, y ahora con mis nietos. Es parte del veraneo, tierra, sol, agua… Pero eso sí, nunca he ido de dominguera. Recuerdo una única vez que fui a una barbacoa en la playa. No sé si es que hacía mucho viento, pero todo tenía arena. Y ahí me planté y dije que no iba más a la playa a comer”.

De su casa de Los Alcázares recuerda a los amigos de su hermano. “José era mucho mayor que yo, nos llevábamos diez años. Mi casa siempre estaba repleta de amigos, pero también mis amigas recalaban por el lugar. De entonces, recuerdo a María Jesús, Mariola, vecinas de Murcia que se venían a pasar unos días a la playa”. No era muy dada a las excursiones. “No soy de subirme por los ‘Cerros de Úbeda’. Me gusta estar en tierra firme, pero reconozco que alguna vez en Calabardina he subido a Cabo Cope”.

Y sigue siendo la ‘reina’ de su cocina. “Me gusta cocinar y me gusta cocinar para la familia, los amigos. Durante el año no tengo prácticamente tiempo, por lo que en verano disfruto haciendo recetas de toda la vida, pero también innovando. Pero debo confesar que cuando estoy sola, me hago un bocadillo o una ensalada. Se supone que el verano es para descansar. Lo digo durante todo el año, pero luego llega julio y me pongo a pintar, a hacer manualidades y a preparar coreografías”.

No tiene dudas cuando se le pregunta por su ‘Verano Azul’: “El que disfrutaba en mi niñez, en Los Alcázares. Era feliz, muy feliz. No quiere decir que ahora no lo sea, pero, entonces, esa felicidad era plena. No tenía preocupaciones, ni responsabilidades… Únicamente me levantaba, cogía mi bicicleta, y me iba en busca de mis amigos para ir a la playa o a cualquier otro sitio. Alquilábamos ‘patinetes’ acuáticos, unos barquitos a pedales, con los que podías desplazarte a otras playas. Y me gusta haber tenido una excusa para echar la vista atrás, para recordar mis veraneos de entonces y, compartirlos a través de estas páginas con mis hijas, con mis nietos… con todos”, concluye.