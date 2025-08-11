El Ayuntamiento de Molina de Segura se carga el mural homenaje a las mujeres conserveras en la Plaza de España

El Ayuntamiento de Molina de Segura, donde gobiernan en coalición PP y Vox, se ha cargado el mural homenaje a las mujeres conserveras que había en la Plaza de España, denuncia el Partido Socialista de la localidad en una nota. "No era ideología, era memoria", tiene claro el PSOE sobre el ahora borrado tributo a las trabajadoras, que se pintó en 2018, cuando en el municipio mandaban los socialistas. El equipo de Gobierno local apunta que lo han borrado porque estaba ya muy estropeado.

La derecha "cubre con pintura blanca los murales que eran un merecido homenaje de la ciudadanía molinense a las mujeres trabajadoras de las fábricas de conserva", lamentan los socialistas, que recuerdan que el proyecto 'Estrellas en Conserva' fue llevado a cabo por el Colectivo Cuatro, con el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura, la Caixa, Lumitel, Domiberia "y otra serie de mujeres que quisieron colaborar con su apoyo durante el proceso de realización del mismo".

"Se rendía un merecido homenaje a las trabajadoras de las fábricas de conservas de nuestra ciudad que, con su esfuerzo y sacrificio, a partir de la década de los sesenta del siglo pasado, impulsaron el desarrollo económico y social del pueblo", insisten desde el PSOE.

La portavoz socialista, Isabel Gadea, manifestó que PP y Vox "no van a conseguir que los y las molinenses olvidemos a aquellas pioneras, muchas de ellas ya fallecidas, que entregaron su vida en condiciones durísimas para sacar adelante a sus familias y levantar esta ciudad".

"El equipo de Gobierno de Molina de Segura, en lugar de restaurar y ampliar esta obra de arte, la pinta de blanco, en un acto de desprecio y total olvido a las mujeres de Molina de Segura homenajeadas. Su eliminación es una falta de respeto hacia la memoria de las mujeres y un paso atrás en los valores que tanto nos ha costado construir", aseguró Gadea.

"Hemos hecho un bien a la ciudad"

Desde el equipo de Gobierno municipal, por su parte, destacaron que el mural solo era "un símbolo del abandono y deterioro que ha caracterizado la gestión socialista".

El grafiti "presentaba daños y pérdidas de color evidentes, incluso elementos culturales rotos que nunca fueron repuestos", subrayan, para remarcar que "nuestra actuación ha supuesto poner fin a un estado de abandono que no merecía seguir siendo exhibido como ejemplo de cómo dejaron Molina de Segura" los socialistas.

Por tanto, "hemos hecho un bien a la ciudad, velando por el mantenimiento de sus espacios y recuperando la dignidad que deben tener nuestros equipamientos públicos", sostienen.