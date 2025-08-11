Ángela Fernández Cava, Reina de las Fiestas Patronales de Cehegín 2025
Cehegín ya tiene a su nueva Reina de las Fiestas Patronales 2025. Ángela Fernández Cava fue proclamada tras la votación celebrada, el pasado sábado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en un acto que reunió a autoridades, miembros del jurado y representantes de la sociedad ceheginera.
La elección contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el concejal de Festejos, Lolo García; miembros del equipo de Gobierno; y el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol.
El jurado estuvo integrado por Reinas de años anteriores, representantes de diferentes organizaciones y colectivos del municipio, así como por empresas colaboradoras de la Corte de Honor, entre ellas Zapatando y Peluquería Paco García.
Pregón y coronación
La nueva Reina, que sucede en el reinado a Gloria Botía Fernández, será coronada durante el Pregón de las Fiestas 2025, previsto para el próximo 30 de agosto en la Plaza del Castillo, y que estará a cargo del cronista oficial, Francisco Jesús Hidalgo.
En este acto estará acompañada por su Corte de Honor, cuyo protocolo llevará Narciso Ciudad, formada por las otras cuatro Damas de Honor: Andrea Boluda Martínez, María Teresa Guillén Ruiz, Natalia Marín de Moya y Maravillas Tudela García. Todas ellas representarán a Cehegín en los principales eventos de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen de las Maravillas.
