Festejos
El Jumilla ACF se adjudica el trofeo Fiestas de la Vendimia
El equipo jumillano venció al Abarán por 3-1
Primer partido de pretemporada y primera victoria del Jumilla ACF DS Inmobiliaria, que se adjudicaba el trofeo Fiestas de la Vendimia al derrotar por 3-1 al Abarán, equipo de Territorial Preferente.
Un encuentro bien controlado por los chicos que entrena Jesús Guardia que, a pesar de contar con varias incorporaciones, ha mantenido la base anterior y realizó un fútbol de buena calidad y que ha gozado de buena entrada de público.
A los seis minutos de partido, Harol Daniel hizo el uno a cero; a los treinta y ocho de juego, fue Salva el autor del segundo gol.
Ya en la segunda parte llegó el golazo de Gonzalo, a los diez minutos de la reanudación, y en la recta final acortaron distancias los abaraneros por mediación de Pipa.
El próximo partido amistoso será el sábado, 22 de agosto a las 20:30 horas, en el Uva Monastrell ante el Yeclano Deportivo, equipo de la Tercera División Grupo XIII.
