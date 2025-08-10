Javier Pinilla Peñarrubia: "Nos íbamos a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil nos mandaba para la costa"

San Juan de los Terreros, en Almería, se convirtió en el destino vacacional de la familia Pinilla Peñarrubia allá por los primeros años de los 80, aunque décadas antes algunos miembros del clan ya veraneaban en el lugar. Entonces, el jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Lorca, Javier Pinilla Peñarrubia tenía cuatro años.

“Nos daban las vacaciones escolares y nos íbamos al piso en el que vivíamos mis padres, la ‘Tía Maxi’, y los cuatro hermanos. Nos quedábamos al cargo de mi tía hasta que mis padres cogían las vacaciones en agosto, aunque venían cada fin de semana. La ‘Tía Maxi’ nos tenía firmes y nosotros a ella, como una reina”, cuenta divertido.

A primera hora “le bajábamos la sombrilla a la playa y su silla. Y las bolas de petanca. No podían faltar, porque a mediodía jugaba con las amigas. Prevalecía el derecho de veteranía. Nadie osaba colocar la sombrilla donde no le correspondía. Nosotros, siempre, junto a Paquita Pacios. Algunos, la ponían el primer día de vacaciones, a finales de junio, y la retiraban en septiembre”, relata.

No había preocupaciones, añade, sólo estar a tiempo a la hora de comer y cenar, de obligado cumplimiento. “Estábamos todo el día corriendo y jugando de un lado para otro. Lo andábamos todo. Estábamos siempre a remojo. Nadando, navegando, tirándonos de cabeza de todos los acantilados… Visitábamos cuevas, hacíamos rutas por las salinas por caminos de cabras… Íbamos medio desnudos. Sin gorra, sin crema y descalzos, por unas calles repletas de piedras, sin asfaltar y sin luz”, afirma.

Las pandillas las integraban niños de la misma edad. “Cada uno teníamos la nuestra. Estaba la de mi hermana Colo, la de Carlos, la de Alberto, y la mía. No había mucho que hacer, por lo que siempre estábamos ideando algo que, normalmente, no era demasiado bueno. Hacíamos alguna que otra trastada confesable, como meternos en los jardines de las casas en invierno y montar campamentos. Y siempre íbamos cargados con nuestros tirachinas y munición, por si acaso”.

La pesca era una de sus grandes pasiones. “Mi madre me mandaba a coger 30 o 40 cangrejos peludos y los cocía para el aperitivo como el que iba a la nevera. Iba con una red y un pincho que me había hecho el padre de un amigo que era cerrajero. La pesca era una pasión que compartía con mi padre. Nos íbamos en una barca pequeña a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil más de una vez nos sorprendió y nos mandó para la costa. Recuerdo que alguna vez pasamos por Águilas y en el puerto recogíamos a mi hermana Colo que había estado de fiesta y nos la llevábamos de pesca. Era un disfrute. Pescábamos atún, melva… Nuestro barco tenía muchos ‘novios’. Más de uno hizo el intento de comprárnoslo”, señala.

Y recuerda lo ocurrido un 12 de octubre, en que precisamente celebraba su cumpleaños. “Estábamos lejos, muy lejos de la costa. Si no estábamos en la línea de vapores, poco faltaba, y se nos rompió el motor. Tuvimos que volver a remo. Estuvimos remando 4 o 5 horas hasta que llegamos a la costa. Entonces, no había un teléfono móvil desde el que pedir ayuda. Es más, cuando teníamos que hablar con mis padres o comunicarnos con Lorca, lo hacíamos desde una cabina que había detrás de la venta ‘La Pepa’. De fijo a fijo y echando monedas”, afirma Pinilla Peñarrubia.

La compra la hacían en el supermercado de Rafael y en ‘La Pepa’. “No había prácticamente coches. Íbamos andando a comprar lo necesario para el día a día. Y el fin de semana venían mis padres con lo que faltaba. En Terreros estaban el coche de mi abuelo Miguel, el de mi tío Miguel… y poco más. Y la luz se iba cada dos por tres. Y el agua se cortaba cuando comenzaban los riegos de las plantaciones en Pulpí, por lo que, para quitarnos la sal y la arena de la playa, sacaban agua del pozo con un cubo que nos echaban por encima. Estaba helada”, rememora.

Asegura con firmeza que su ‘Verano Azul’ eran aquellas vacaciones de niño. “Es cuando más feliz he sido. Ahora, cuando echo la vista atrás siento cierta nostalgia de aquellos días. Y cuando voy por Terreros, el lugar donde he sido tan feliz, me acuerdo de los que no están, mis abuelos, mi padre… Hasta echo de menos cuando por las mañanas me ponían a repasar para que no se me olvidara lo que había estudiado durante el curso escolar en la cochera de mi abuelo Miguel. Y el tradicional gazpacho de la ‘Tía Maxi’ que estaba buenísimo y tremendamente refrescante. Y las comidas de mi abuela Caridad, que era una excelente cocinera. Entonces, te volvías loco si te daban 20 pesetas para comprarte un ‘polín’. Y por la noche íbamos a ‘La Pepa’ a comprar chucherías. También recuerdo que mi abuelo tenía una despensa bien surtida con todo lo que te puedas imaginar. Había cajas de Tokke que los niños se llevaban. Cada día nos permitían que eligiéramos algo. Era como un supermercado. Estaba abastecido de todo”.

En verano, en Terreros, el mar también hacía de las suyas. “Cuando ‘saltaba’ el mar de Levante, echábamos todos a correr para sacar las barcas. Los vecinos bajábamos a la playa para dejarlas a buen recaudo y que no se las llevase el mar. Recuerdo que una noche que volvíamos de la discoteca y que soplaba Levante, nos encontramos una barca bien entrada en la Calica de la Tía Antonia. Y estábamos pendientes de todos los barcos. Entre los más llamativos de entonces el velero del abuelo de Antonio Sánchez Estévez, que era más grande de lo habitual. Parecía un transatlántico. Nosotros éramos muy osados. Íbamos a la Playa de la Italiana a remo cargados de zagales”.

Y los torneos de fútbol eran memorables. “Eran de extrema rivalidad. Estaba todo muy regulado. No podían jugar los ‘extranjeros’, que eran los que no veraneaban en Terreros. El campeonato lo ideó mi tío abuelo, Pepe Pinilla, y enfrentaba al Vaticano con la Loma. Allí se daba cita prácticamente todo Terreros y durante días no se hablaba de otra cosa”, recuerda.

Pero lo que más le gustaba al jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Lorca era ir de aventura. “Nos metíamos en las minas. Entrábamos de rodillas y recorríamos pasadizos con linternas hasta los lagos donde nos bañábamos, en la zona de la Geoda. Mis padres no tenían ni idea de por dónde andábamos. Creo que mi madre se va a enterar cuando lea esto, pero, bueno, ya es tarde”, ríe. Y en estas idas y venidas le acompañaba el perro de turno. “Bigotes, Yako, Luna III… No se separaban de nosotros”.

Los caldos para guisos y arroces tenían entre sus ingredientes la pesca del día que Javier Pinilla traía cada día a casa. “Siempre estaba por las rocas buscando erizos, mejillones… cangrejos. Nos lo recorríamos todo, porque no había nada mejor que hacer. Bueno, también jugábamos al tenis con una raqueta Dunlop de madera a la que mi padre le tensaba las cuerdas. Y las tertulias a pie de sombrilla eran memorables, pero eso, lo dejaremos para otro día”, concluye.