La reforma del parque de La Cubana, clave para revitalizar el casco urbano de Alhama de Murcia

La creación de este espacio verde de referencia para la ciudadanía pretende convertirse en «un lugar de encuentro y convivencia»

La alcaldesa, Rosa Sánchez, durante una visita al parque.

La alcaldesa, Rosa Sánchez, durante una visita al parque. / La Opinión

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha reiniciado este jueves los trabajos de reforma integral del parque de La Cubana, un proyecto clave para la revitalización del centro urbano y la creación de un espacio verde de referencia para la ciudadanía.

Durante estos primeros días se están realizando labores de desbroce y limpieza del área vallada, así como la evaluación del estado de los materiales ya acopiados y de las actuaciones realizadas previamente en 2023.

Durante el desarrollo de las obras estará garantizada en todo momento la accesibilidad y el uso normalizado de los servicios ubicados en la zona, como el Centro de Ocio de Mayores, el Centro Municipal de Atención Temprana y la Residencia de Mayores.

La alcaldesa, Rosa Sánchez, ha destacado que «este equipo de Gobierno ha asumido el compromiso de culminar un proyecto que pretende dotar a Alhama de un gran parque público, moderno, accesible y sostenible. Queremos que los alhameños y alhameñas recuperen el centro urbano como espacio de encuentro y convivencia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Conmoción en Cabezo de Torres tras el crimen: ''El Muelas' se metió en la droga al morir su madre, era un desastre y ahora dicen que un asesino”
  2. Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
  3. El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
  4. Descubren un cadáver degollado en una casa de Cabezo de Torres
  5. Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
  6. Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón
  7. Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
  8. Nueva estación de autobuses en Murcia

Adjudicadas en 464.000 euros las obras de mejora de la Casa Cultura de Las Torres de Cotillas

Adjudicadas en 464.000 euros las obras de mejora de la Casa Cultura de Las Torres de Cotillas

La reforma del parque de La Cubana, clave para revitalizar el casco urbano de Alhama de Murcia

La reforma del parque de La Cubana, clave para revitalizar el casco urbano de Alhama de Murcia

El PSOE de Molina de Segura critica el «fiasco» de un plan de vivienda «ineficaz»

El PSOE de Molina de Segura critica el «fiasco» de un plan de vivienda «ineficaz»

La Comunidad restaura la emblemática falcata íbera de ‘la cabeza de caballo’ del Museo del Cigarralejo

La Comunidad restaura la emblemática falcata íbera de ‘la cabeza de caballo’ del Museo del Cigarralejo

La Comunidad invierte 650.000 euros en dos caminos rurales de Totana

La Comunidad invierte 650.000 euros en dos caminos rurales de Totana

Detenido por agredir sexualmente a una menor en unos baños públicos de Fuente Álamo

Detenido por agredir sexualmente a una menor en unos baños públicos de Fuente Álamo

El Defensor del Pueblo solicita información a la alcadesa de Jumilla sobre el veto a las celebraciones islámicas

El Defensor del Pueblo solicita información a la alcadesa de Jumilla sobre el veto a las celebraciones islámicas

Juan Francisco Martínez Carrasco: “Me hice un experto en lombrices coreanas, pero más que pescar iba a dar de comer a los peces”

Juan Francisco Martínez Carrasco: “Me hice un experto en lombrices coreanas, pero más que pescar iba a dar de comer a los peces”
Tracking Pixel Contents