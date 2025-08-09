La reforma del parque de La Cubana, clave para revitalizar el casco urbano de Alhama de Murcia
La creación de este espacio verde de referencia para la ciudadanía pretende convertirse en «un lugar de encuentro y convivencia»
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha reiniciado este jueves los trabajos de reforma integral del parque de La Cubana, un proyecto clave para la revitalización del centro urbano y la creación de un espacio verde de referencia para la ciudadanía.
Durante estos primeros días se están realizando labores de desbroce y limpieza del área vallada, así como la evaluación del estado de los materiales ya acopiados y de las actuaciones realizadas previamente en 2023.
Durante el desarrollo de las obras estará garantizada en todo momento la accesibilidad y el uso normalizado de los servicios ubicados en la zona, como el Centro de Ocio de Mayores, el Centro Municipal de Atención Temprana y la Residencia de Mayores.
La alcaldesa, Rosa Sánchez, ha destacado que «este equipo de Gobierno ha asumido el compromiso de culminar un proyecto que pretende dotar a Alhama de un gran parque público, moderno, accesible y sostenible. Queremos que los alhameños y alhameñas recuperen el centro urbano como espacio de encuentro y convivencia».
- Conmoción en Cabezo de Torres tras el crimen: ''El Muelas' se metió en la droga al morir su madre, era un desastre y ahora dicen que un asesino”
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Descubren un cadáver degollado en una casa de Cabezo de Torres
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- Nueva estación de autobuses en Murcia