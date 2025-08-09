La reforma del parque de La Cubana, clave para revitalizar el casco urbano de Alhama de Murcia

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha reiniciado este jueves los trabajos de reforma integral del parque de La Cubana, un proyecto clave para la revitalización del centro urbano y la creación de un espacio verde de referencia para la ciudadanía.

Durante estos primeros días se están realizando labores de desbroce y limpieza del área vallada, así como la evaluación del estado de los materiales ya acopiados y de las actuaciones realizadas previamente en 2023.

Durante el desarrollo de las obras estará garantizada en todo momento la accesibilidad y el uso normalizado de los servicios ubicados en la zona, como el Centro de Ocio de Mayores, el Centro Municipal de Atención Temprana y la Residencia de Mayores.

La alcaldesa, Rosa Sánchez, ha destacado que «este equipo de Gobierno ha asumido el compromiso de culminar un proyecto que pretende dotar a Alhama de un gran parque público, moderno, accesible y sostenible. Queremos que los alhameños y alhameñas recuperen el centro urbano como espacio de encuentro y convivencia».