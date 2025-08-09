Ramón Mateos Padilla: "La casa de la playa era como un hotel, parecíamos sardinas en lata"

La playa de la infancia de Ramón Mateos Paredes, presidente del Paso Blanco, es la de Calabardina. Y lo es desde mucho antes de que contasen con casa en este lugar del litoral aguileño. “Aún era muy pequeño. Mi padre nos montaba en el Renault 4 que tenía y emprendíamos viaje a Calabardina. Y, digo, emprendíamos camino, porque salíamos a primera hora y tardábamos una barbaridad. La carretera era de un carril en cada sentido y repleta de curvas, con lo que llegábamos bien avanzada la mañana. Íbamos cargados, porque llevábamos las sombrillas, mesas, sillas, nevera, comida… Se sumaban mis tíos, mis primos… Nos poníamos siempre en la zona del embarcadero, donde estaban las casas de los pescadores, con todo lo necesario para la almadraba”, recuerda.

Años después, cuenta, sus padres y sus tíos compraron un solar donde ‘levantaron’ cuatro apartamentos. “Mis padres y mis tíos se quedaron con los dos de la parte alta, y los dos de la baja se vendieron. Curiosamente, años después, uno de ellos lo compró Benito, hijo de Paco Rabal, pero ya no vive en él. Mi abuelo quiso que las casas estuvieran unidas, por lo que en el salón había una puerta por la que podías ir de una a otra. Así era más fácil juntarnos toda la familia”.

La casa de la playa, relata, “era como un hotel. Había camas, colchones, sillas… por todos lados. Cuando nos íbamos a dormir parecíamos sardinas en lata. Los fines de semana, mis tíos y primos que no tenían casa en la playa se venían allí. La verdad es que te lo pasabas muy bien, porque los críos estábamos para arriba y para abajo jugando, bañándonos, pescando…”.

Sus padres, Luis y María, trabajaban y se desplazaban a Calabardina los fines de semana. Durante la semana, estaba a cargo de su hermana Antonia. “Era mucho mayor que yo. No hacía muchas trastadas o travesuras, aunque reconozco que cuando llegaban mis padres el sábado y domingo me portaba muy bien, para que creyeran que así era toda la semana”, ríe.

De adolescentes nos recorríamos todos los bares y discotecas en los que no faltaba la tradicional fiesta de la espuma

Al lado de su casa estaba la de sus tíos, Antonio y Josefina, donde también vivía su abuelo Ramón. “Y mis primos, María del Carmen, Antonia, Pedro Jesús y José Ramón. Pero siempre había alguien añadido. Era lo habitual. Si tenías familia y amigos que no tenían casa, pues se venían y nos apañábamos como podíamos”, reconoce.

El Calabardina de entonces era muy distinto al de nuestros días, como cuenta: “Estaba todo por hacer. Había continuos cortes de agua, no había alcantarillado, la luz fallaba cada dos por tres, las calles no estaban asfaltadas… Las casas solían tener bidones y aljibes para almacenar agua para cuando se producían cortes, que era muy habitual. Pero estabas todo el día en la calle jugando con los primos, con los amigos, y te lo pasabas fenomenal”.

Tenían una pandilla que se desplazaba de uno a otro lado en bicicleta. “Íbamos a la Playa de la Cola, a Cabo Cope… Nos gustaba ir a las rocas y pescar o tirarnos de cabeza. Había que inventar, porque llegábamos a Calabardina nada más darnos las vacaciones y no volvíamos a Lorca hasta que estaban a punto de comenzar las clases en el colegio. Entre nuestros lugares más frecuentados estaba el embarcadero, la atracción principal, que creo sigue siéndolo todavía”.

Lo que no llevaba nada bien era la siesta. “Nos obligaban a dormir la siesta, al menos un par de horas, después de comer. Entonces, yo creía firmemente que, si no dormía la siesta y me bañaba, se me iba a cortar la digestión y que me podía morir. Ya de mayores nos dimos cuenta que lo que pretendían nuestros padres era tenernos recogidos después de comer y así ellos descansaban y los vecinos, también”.

El actor Paco Rabal veraneaba muy cerca, pero a quien más veíamos era a sus hijos, Teresa y Benito

Las comidas y cenas eran más refrescantes en verano, con platos como ensaladas de todo tipo, tortilla de patata, magra con tomate, gazpacho lorquino… “En mi casa se comía muy bien. Me gustaba mucho la ensaladilla. Y cuando íbamos de ‘domingueros’, no faltaba la típica sandía gigantesca que se enterraba en la arena de la orilla para que estuviese fresca a la hora del postre. Era una imagen típica de aquella España que parece en vías de extinción. Y no es un tópico que más de una vez se perdía y no había forma de encontrarla”, señala.

Y llegó la adolescencia, de la que tiene muy buenos recuerdos. “Tenía un Vespino de color vino burdeos. Por supuesto, íbamos sin casco y dos en cada motocicleta, pero nos permitía un campo de acción mucho más grande, porque ya podíamos ir a todos lados. Y cuando algún amigo se sacó el carnet de conducir, nos cambió la vida, porque ya podíamos ir a Águilas. De adolescentes nos recorríamos todos los bares y discotecas en las que no faltaba la tradicional fiesta de la espuma. Era lo más. Llegábamos a casa chorreando, pero muy felices. De entonces, recuerdo el Bar Ginés y los bares que había en las ‘Puertas de Lorca’ y en Fransena”, detalla.

‘Planta Baja’ y ‘Las Popas’, también estaban entre las predilectas de su pandilla. “Y luego llegó el ‘Tuareg’, pero antes, ‘La Meca’. Nos los recorríamos todo y volvíamos a las mil. Los fines de semana me portaba muy bien, porque estaban mis padres, pero el resto, reconozco que no. En aquellos años había muy poca gente en Calabardina. Todavía no se había producido el ‘boom’ turístico que registró años después”, puntualiza.

No era madrugador, “pero sí muy trasnochador”, reconoce, para aseverar que “fueron mis mejores veranos, mi ‘Verano Blanco’”, recalca. Todo el día estaban en la calle. “Nuestro uniforme era el bañador. Y cuando te duchabas, te ponías otro. Y las chanclas y las zapatillas. Recuerdo que por las mañanas nos ponían a repasar a todos los niños, aunque hubieses sacado buenas notas. Se empeñaban en que durante el verano se nos iba a olvidar todo lo que habíamos aprendido y nos ponían a hacer cuentas, dictados… En cuanto podía me iba a las rocas a pescar o subíamos hasta lo más alto de Cabo Cope en unas excursiones que duraban horas”.

Un verano la avioneta que llevaba mensajes promocionales nos sorprendió con un ¡Viva la Virgen de la Amargura!

En las jornadas de playa, junto a la orilla, se divertía haciendo castillos y agujeros para encontrar agua. Y, recuerda, las avionetas con publicidad aérea que llevaban una pancarta en la que promocionaban algún producto. “Y lanzaban pelotas de Nivea. Los que mejor nadaban corrían a cogerlas. Un 15 de agosto, estando de presidente del Paso Blanco ‘Litín’ [Agustín Aragón Villodre], los bañistas nos sorprendimos al ver que una de esas avionetas llevaba el mensaje: ‘¡Viva la Virgen de la Amargura!’ o ‘¡Viva el Paso Blanco!’, quiero recordar. Aquello fue un golpe de efecto, porque lo vieron por todo el litoral de Almería y Murcia. Hasta la prensa se hizo eco. Logró captar, como digo, la atención de los veraneantes de todas las playas de Terreros, Águilas, Lorca y del resto de la Región”, rememora.

Admite que ahora es más de piscina y que hace algún tiempo cambió Calabardina por los viajes. “Cada verano me iba a un lugar distinto, pero hace años decidí establecerme y elegí Águilas, aunque suelo ir de cuando en cuando por Calabardina. La casa familiar se la quedó mi hermana que sigue viviendo allí”.

Aquellos años, concluye, “fueron muy felices. Los recuerdo con mucho cariño. Estabas tranquilo, sin preocupaciones, todo el día con los amigos, disfrutando del verano, de las vacaciones. No tenías ninguna obligación. Te levantabas por la mañana y quedabas con la pandilla y entrabas y salías sin dar explicaciones. Ese era mi ‘Verano Blanco’”.