El PSOE de Molina de Segura critica el «fiasco» de un plan de vivienda «ineficaz»

El Grupo Socialista de Molina de Segura ha destacado el «fracaso» del programa ‘Vive en Molina’, presentado por el Partido Popular como su gran iniciativa en materia de vivienda pero que, con los datos oficiales del Ayuntamiento en la mano, se ha podido confirmar que solo dos propietarios han solicitado la ayuda.

La portavoz socialista, Isabel Gadea, ha sido contundente. «Estos datos son la prueba del fracaso en la política de vivienda del Partido Popular. Han dedicado más tiempo a la propaganda que a la gestión eficaz».

Desde el PSOE se subraya la necesidad de políticas serias y efectivas. «El acceso a una vivienda digna es una prioridad. El gobierno local del PP no está atendiendo esta necesidad con la urgencia y eficacia que requiere», afirman los socialistas.

En este sentido, el Grupo Municipal Socialista presentó en el pleno del pasado 30 de junio una moción con nueve propuestas clave para avanzar hacia una política de vivienda más justa y eficaz. Entre ellas, destacan la protección del parque público, la penalización del IBI a viviendas vacías y la declaración de Molina de Segura como zona tensionada.