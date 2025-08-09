Adjudicadas en 464.000 euros las obras de mejora de la Casa Cultura de Las Torres de Cotillas

Las obras de reforma de la Casa de la Cultura Pedro Serna comenzarán en los próximos días, unos trabajos que han sido adjudicados por un importe de casi 464.000 euros. El objetivo será adecuar este espacio a las normativas actuales en materia de protección contra incendios y accesibilidad.

Estas obras, cuyo plazo máximo de ejecución será de seis meses, también contemplan dotar al salón de actos de espacios técnicos e instalaciones para una mayor funcionalidad

“Estos trabajos de adecuación son absolutamente necesarios para que las instalaciones cumplan la ley. Han sido meses de trabajo hasta llegar a este punto, enseguida podremos disfrutar de nuevo de nuestra querida Casa de la Cultura, que ahora será un espacio más seguro, accesible y moderno para todos”, manifiesta el alcalde Pedro José Noguera.