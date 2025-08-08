La variedad Monastrell cumple 700 años

El catalán, Luis Tolosa, un de las personas más entendidas en enoturismo a nivel nacional ha informado que la Región de Murcia prepara un congreso nacional sobre la variedad de uva Monastrell (la mayor productora mundial en Jumilla) de cara al año 2027 cuando se cumplirán 700 años de la llegada de esta variedad a España.

La fiesta de la Exaltación del Vino conto con la presencia de Luis Tolosa que centró su glosa en tres vertientes: La Monastrell, sus vinos y el gran potencial enoturístico con que cuenta.

Para el concejal de Agricultura, Antonio Pérez, “Jumilla cuenta con uno de los mayores tesoros: su vino”. Homenaje y brindis a los agricultores por parte del edil jumillano ya que hay una gran pasión por parte de la Denominación de Origen Jumilla.

El glosador de la Fiesta de Exaltación del Vino, Luis Tolosa lleva varias semanas en la Región de Murcia ya que prepara un libro sobre el enoturismo de la Denominaciones de Origen Bullas, Yecla y Jumilla.

La nota musical de esta fiesta, que congregó a más de un millar de personas en la explanada de salones Pío XII corrió a cargo de los grupos Al Golpe, de Jumilla y Banda de Ases de Albacete.