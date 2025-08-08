San Pedro del Pinatar vibra con los conciertos de Sal de Música este verano

San Pedro del Pinatar vuelve a animar el verano de la Región de Murcia con su festival Sal de Música, que regresa con un cartel encabezado por artistas nacionales e internacionales, además de comedia. Del 12 al 16 de agosto, el municipio será la capital de la música en directo gracias a estrellas como Gloria Gaynor, Paloma San Basilio, Iván Ferreiro, Vanesa Martín y el humor de Aguilera y Mení.

Todas las actuaciones tendrán lugar en el recinto ferial de San Pedro, ubicado en la calle alcalde José María Tárraga, a partir de las 22.30 horas. Cabe recordar que en la web de Oferplan todavía quedan entradas con descuento para algunos conciertos.

El festival comenzará el martes 12 de agosto con la cantante estadounidense Gloria Gaynor, que este 2015 está celebrando el 50 aniversario de la publicación de su primer disco de música disco Never can say goodbye. A sus 81 años, la también ganadora de dos Grammy y creadora de uno de los temas más míticos e inolvidables, I will survive, que se ha convertido en un himno emocional para millones de personas de todo el mundo, pisará el escenario pinatarense por vez primera.

Al día siguiente, Paloma San Basilio hará una parada en San Pedro del Pinatar dentro de su gira de despedida Gracias, con la que agradece a seguidores, colaboradores y amigos que han sido parte de sus 50 años de carrera. Esta dama de la canción y una de las voces más personales y destacadas del universo musical repasará los éxitos Juntos, Cariño mío o La fiesta terminó, que han jalonado sus 33 discos, y hasta han trascendido fronteras geográficas, culturales y generacionales.

La programación se completa con la propuesta escénica del dúo cómico Javi Aguilera y Carlos Mení, que aportarán humor y acento andaluz la noche del 14 de agosto. Los hermanos de Cádiz están de moda porque no dejan indiferente a nadie por su naturalidad, desparpajo y chascarrillos; de hecho, sus publicaciones registran una media de un millón de visualizaciones en redes sociales. Si por separado son geniales, juntos son lo máximo y prometen risas hasta que duela la mandíbula.

El 15 de agosto será el turno de uno de los mayores referentes indies de la música en español, el cantautor gallego Iván Ferreiro, que está recorriéndose España con su gira Trinchera Pop 2025. El que fuera vocalista de ‘Los Piratas’ durante 13 años cantará en Sal de Música algunas de las canciones de su último disco, Trinchera Pop, y volverá a interpretar sus clásicos: desde Años 80 hasta Turnedo, pasando por El equilibrio es imposible.

Vanesa Martín será la encargada de cerrar la edición 2025 del festival con un repertorio inolvidable que hará vibrar al público, el 16 de agosto. La cantautora malagueña aprovechará su paso por San Pedro del Pinatar para presentar su nuevo disco, Casa mía (el noveno), con el que rompe con su estilo habitual para explorar otros ritmos sin dejar atrás sus raíces. Además, interpretará temas de su extensa carrera como Complicidad, No nos supimos querer e Y vuelo, entre otros.

Cada noche, el festival contará con un segundo escenario por el que desfilarán numerosos teloneros, una zona de restauración donde poder coger fuerzas, y tras los espectáculos, Dj y zona de copas para acabar la noche sin necesidad de moverte del mismo recinto.