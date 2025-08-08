Juan Francisco Martínez Carrasco: “Me hice un experto en lombrices coreanas, pero más que pescar iba a dar de comer a los peces”

‘El Catalejo’, la casa familiar de Juan Francisco Martínez Carrasco, director general de Turismo de la Región de Murcia, es sinónimo de verano, de vacaciones, de buenos ratos, de risas, de jornadas gastronómicas que parece que nunca van terminar. “Mi infancia transcurrió en ‘El Catalejo’, en lo más alto del Hornillo, con unas vistas impresionantes del muelle y de la Isla del Fraile. Con unos amaneceres únicos y una playa que me ha visto crecer. Desde que me ponían a remojo en una piscinita hinchable con pocos meses de vida, hasta ahora, que bajo con la sombrilla, la silla, una mesa y la nevera repleta de productos murcianos: cerveza Estrella de Levante, crespillos del Alcázar, aceitunas de Abril y patatas de Diego. Y mis auriculares para escuchar la radio mientras paseo por la orilla de un lado a otro”, cuenta el lorquino.

A la casa familiar regresa cada verano, aunque reconoce que ahora pasa más tiempo en Calabardina. “Cristina [la periodista lorquina con la que se casó en octubre pasado] tiene casa allí, aunque nos gusta disfrutar de la familia y no nos perdemos ninguna ‘quedada’ de primos, tíos… Que suelen ser teniendo como protagonista un buen arroz o incluso unas migas, a pesar de que estemos a 40 grados”, añade.

‘El Catalejo’ lo conforman tres viviendas. “Mi abuela y sus hermanas, Mercedes y Pilar, decidieron hacerse una casa y la construyeron en El Hornillo. La gente les decía que cómo se les había ocurrido irse fuera de Águilas, lejos del pueblo, en un descampado, porque en aquel entonces, en esa zona sólo estaban las ‘Cuatro Plumas’ y ‘El Catalejo’. Y con el paso del tiempo está rodeada de viviendas. Pero, para nosotros sigue siendo el lugar de encuentro de todos los ‘Pelegrines’, donde se celebra el tradicional arroz de agosto, en el que nos damos cita más de 30 personas y que mi padre nos va narrando, vía Whatsapp. Desde la compra de los ingredientes en el mercado, hasta cuando ya va tomando forma, que es el toque de atención para ir llegando, porque está a punto de salir a la mesa”, relata divertido.

Los arroces de los ‘Pelegrines’ en agosto eran y siguen siendo memorables. Nos llegamos a juntar más de 30 personas”

De pequeño solía pegarse a su padre en estas jornadas gastronómicas sin perder detalle. Ello le ha llevado a convertirse en un buen cocinero tanto de arroces de carne como de pescado o marisco. “Recuerdo que había mesa para los mayores y mesa para los niños. Y nos quedábamos un poco sorprendidos con las competiciones de migas. Cada familia de primos hacía una sartenada y se elegía la mejor. Tengo que decir que siempre ganan Pilar y Esperanza, hijas de mi tía Pilar, con unas migas a las que no le faltaba sus sardinas, rábanos, pepinos… Y las de mi padre, con tropezones, salchicha, tocino, morcilla, ajos tiernos… también están estupendas. Mi especialidad es el arroz con pulpo. Me gusta comprarlo frente a la consulta de mi padre, en la calle Fajardo el Bravo, en ‘La Camacha’, en la pescadería ‘Mar Azul’ de Lorca”, explica.

Este año, por aquello de los antojos, el arroz se ha convertido en el plato estrella del verano. “Estamos esperando una niña, Rocío, a la que parece que le va a gustar mucho el arroz, porque su madre no para de comerlo. Y si ella quiere arroz, pues arroz se come. Y, hoy, precisamente, repetiremos el menú de este verano”, ríe.

Vuelve a su niñez. “Mi ‘Verano Azul’ era cuando nos juntábamos todos los primos que somos más o menos de la misma generación. En las tardes de verano jugábamos al parchís y las cartas, jugándonos pesetas. ¡Madre mía!, cómo suena eso… Hacíamos campeonatos de chapas, con los distintos equipos. Y, estábamos muy atentos, a que pasara el camión de Asprodes que traía fruta, bizcochos, empanada… Salíamos a la calle, -que entonces se llamaba Flor de Lis, aunque más tarde le cambiaron la denominación para homenajear a Juan Casuco- y nos abastecíamos con los distintos repartidores que acudían y hacían sonar su claxon para vender sus productos”.

Conocí el Mar Menor de niño, cuando me mandaron a un campamento al Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos”

Y le encantaba ir de pesca con su padre. “Me hice un experto en lombrices coreanas, pero más que pescar parecía que íbamos a dar de comer a los peces, porque siempre veníamos de vacío. Pero, nos lo trabajábamos mucho. Anzuelos, sedal, caña, carnada… Madrugábamos y nos íbamos a la Playa del Hornillo o al espigón frente a la urbanización Los Montieles, pero no picaban”.

Era buen estudiante, pero en verano siempre había que hacer repaso para no olvidar lo aprendido durante el curso. “Quién no conoce ‘Vacaciones Santillana’. Yo creo que todos los niños de mi época han repasado en verano con esos cuadernillos y los Rubio. Lo hacíamos antes de bajar a la playa que, por cierto, era todo un número. Mi tía Pilar nos montaba a todos en el ‘piojo’ que era un Seat 600 que tenía de color blanco y que abarrotábamos. En la cuesta abajo, todo iba bien, pero a la vuelta, a duras penas podía subir. Lo intentaba, pero con tanta gente aquello era toda una aventura”, relata.

También fue ‘carne de campamento’. Primero, en Lorca, en la entonces conocida como ‘La Granja’, el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, Cifea. “Lo organizaba Cruz Roja y, luego, fui a uno bilingüe en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. Esa fue mi primera experiencia en el Mar Menor. Reconozco que me enamoró. Sobre todo, la posibilidad de pasear largo y tendido por la orilla y las actividades náuticas con que cuenta. Desde entonces, siempre que puedo me escapo unos días, aunque los lorquinos veraneamos en Águilas”.

De pequeño mantenía todos los tópicos del verano, siesta y lectura. “Lo heredé de mi abuelo Juan, al que le gustaba leer y escribir. En verano suelo devorar dos o tres libros que leo a todas horas, pero, sobre todo, debajo de la sombrilla. No hay mayor placer. En El Hornillo veraneábamos muchos lorquinos. De la adolescencia guardo muy buenos recuerdos y amigos. El ‘Tuareg’ era el lugar de referencia. Al que acudíamos todas las noches, el punto de encuentro. Los últimos días eran de nostalgia total, mientras sonaba la canción del Dúo Dinámico, ‘El final del verano’. Acababa el verano y había que volver a las aulas, aunque nosotros teníamos un aliciente, la ‘Feria Chica’, la de la Patrona, la Virgen de las Huertas, y la Feria de Septiembre, que nos hacía más llevadero el regreso a la rutina. Nos servía para endulzarnos el retorno”.

El verano les llevaba también de pequeños a navegar. “Nos embarcábamos en algún barco o barcaza que nos permitía ver los delfines y llegar hasta la Isla del Fraile a la que no sé cuántas veces he ido nadando de niño”. Pero reconoce que es muy cuidadoso. “Y sigo siéndolo. Nunca me tiré del embarcadero del Hornillo. Me parecía muy peligroso y no hice ninguna travesura o trastada sonada”.

Tampoco olvida los desayunos de aquellos años. “Íbamos siempre a la Plaza de Abastos de Águilas, al ‘Lorito’. Allí me tomaba unos churros que mojaba en un vaso de Cola Cao, después de que mi padre hiciera la compra”. Entonces, recuerda, “era habitual encontrar conchas en la arena y ver estrellas de mar. Me gustaba coger pequeñas piedrecitas que guardábamos en botes de cristal. Mi ‘Verano Azul’ huele a mar, a sardinas… a Águilas”.