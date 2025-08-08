La Comunidad Islámica estudia denunciar a PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa en Jumilla

La junta de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), está valorando presentar una denuncia contra el PP y Vox por atentar contra la libertad religiosa, un derecho constitucional recogido en el artículo 16 de la Constitución Española. Esta entidad, que representa el 65% de las comunidades musulmanas en España, considera que el veto a las fiestas musulmanas en Jumilla es un acto discriminatorio islamófobo.

«Es lamentable que en vez de trabajar para la convivencia en el municipio se dediquen a fracturarlo», destaca Mohamed El Ghaidouni, secretario de esta organización y uno de los partidarios de llevar esta medida ante la Fiscalía. «Es la única forma que tenemos, ante esta situación, de que se garantice la legislación española. Si los políticos no respetan su contenido, tenemos que acudir a la Justícia. De no hacerlo, estaremos blanqueando algo inaceptable», defiende El Ghaidouni.

Por su parte, el líder de la comunidad islámica jumillana, Mohamed Benallal, ha aplazado a una asamblea de sus miembros que tendrá lugar a mediados de septiembre las decisiones o medidas que vayan a tomar respecto a la moción aprobada en el Pleno para prohibir actos religiosos como el rezo colectivo del fin del Ramadán en instalaciones deportivas municipales.

«Esta mañana hemos mandado un mensaje de tranquilidad porque mañana (por hoy) empiezan las fiestas más famosas» de la localidad, las del vino, dice.

«Vamos a tener una asamblea general democrática el 14 o el 15 de septiembre con nuestras comunidades y otras cercanas, con todos los que entran en este tema, y vamos a ver cómo solucionarlo, pues hay muchas opiniones y solo podemos decidir cuando voten los miembros», entre 2.000 y 3.000, según sus datos, concreta.

«Vamos a buscar una solución alternativa sin problemas», porque «hay opiniones que optan por pedir otros espacios y otras que dicen que también pagamos impuestos del Ayuntamiento y del Estado y tenemos derecho al uso instalaciones públicas. Si hay obligaciones, también derechos, y lo aprobado va en contra de la ley, en mi opinión personal», indica.

«También otros partidos políticos están diciendo que van a denunciar y no sé dónde va a llegar esto y lo que se puede hacer».

Por su parte, el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, cree que la decisión del Ayuntamiento de Jumilla es un «paso atrás» que ha dejado «en shock» a la comunidad musulmana de la población, que lo interpreta «más que como un ataque político, como una falta de respeto». En una entrevista con EFE, Habbal sostiene que la respuesta «inteligente, madura y racional» ante decisiones de esta índole es «abrirnos más al pueblo español, sacar lo mejor que llevamos dentro, enseñar nuestra cultura, y pensar en nuestros hijos, que quieren y tienen que seguir jugando al fútbol con Pablo, Juan, Antonio...», según reflexiona.

Asegura que las tres comunidades islámicas de Jumilla podrían celebrar sus fiestas en cualquier explanada grande, con capacidad para albergar a centenares de personas y contando siempre con licencias, como ha ocurrido hasta ahora, por lo que ve un trasfondo de rechazo al migrante en una decisión que los musulmanes «no saben cómo encajar».