La Comunidad invierte 650.000 euros en dos caminos rurales de Totana

Las obras de renovación y mejora de más de cinco kilómetros en dos caminos rurales de Totana, en el camino viejo de Lébor y un camino de servicio han comenzado ya y suponen una inversión superior a los 650.000 euros. La consejera de Agricultura, Sara Rubira, señaló ayer que las obras finalizarán tras el verano y mejorarán el acceso a las diferentes explotaciones agrícolas de la zona

«La maquinaria ya ha comenzado a preparar la zona para iniciar la mejora del firme que estaba en mal estado cuanto antes. Está previsto que estos dos caminos del municipio de Totana estén totalmente renovados tras el verano», afirmó la consejera, tras una visita al camino viejo de Lébor junto al alcalde de Totana, Juan Pagán.

Estos caminos, según fuentes autonómicas, dan servicio a varias explotaciones agrícolas y una alhóndiga que hay en la zona por lo que discurren a diario tractores y camiones que verán como mejoran sus desplazamientos en los próximos meses.

La consejera subrayó que en el presupuesto para 2025 «está contemplada una partida presupuestaria de hasta 8 millones de euros para la renovación y mejora de caminos rurales en la Región».

«El Gobierno regional tiene un compromiso fuerte con el sector primario regional y eso también queda patente en estas actuaciones de mejora de caminos rurales con los que garantizamos la seguridad tanto de trabajadores de las explotaciones agrarias como de los vecinos que utilizan las vías para sus desplazamientos», añadió Rubira.

Asimismo, desde la Comunidad destacan que desde el comienzo de la legislatura el Gobierno regional ha invertido un total de 9 millones de euros en la mejora y acondicionamiento de 72 kilómetros de caminos rurales en 17 municipios.