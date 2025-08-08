Los chiringuitos de ocio nocturno para la feria de Lorca ya tienen adjudicatario

La edil de Patrimonio, Belén Pérez, anunció ayer la adjudicación por de ocho —de los nueve inicialmente previstos— chiringuitos de ocio nocturno para la próxima feria de Lorca, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre.

«Hace ya tiempo que estamos trabajando para que Lorca vuelva a convertirse el próximo mes de septiembre en epicentro de eventos culturales y citas de ocio saludable, con miles de visitantes de otras localidades que podrán disfrutar de la hostelería, la gastronomía, el ‘tardeo’ y el buen ambiente que vive la ciudad en esas fechas», indicó Pérez.

Los chiringuitos se encontrarán en el recinto ferial municipal del Huerto de la Rueda.

También ha sido ya concedido desde el área de Patrimonio del Ayuntamiento el servicio de barras de hostelería en la plaza de toros de Sutullena durante el periodo de celebración de la feria, que albergará diversos eventos, como conciertos, actividades infantiles o de encuentro social.

Asimismo, se encuentra en proceso, a falta de la presentación de documentación por los distintos solicitantes, la adjudicación de los chiringuitos de comida instalados en el Huerto de la Rueda, donde se encontrarán distintas asociaciones vinculadas con el desarrollo cultural y social del municipio y las cofradías que tradicionalmente participan en el montaje.