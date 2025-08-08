El Ayuntamiento de Lorca califica de "despropósito" la actualización del mapa de zonas inundables

«No vamos a dejar de lado a los vecinos y vamos a seguir reclamando el canal de desagüe de la Rambla de Biznaga, las presas de Nogalte, Béjar y Torrecilla, afectada, además, por las obras del AVE, que prevén un gran muro de siete metros en la rambla. Es incomprensible, no podemos hacer una valla, pero si un terraplén en una zona inundable», lamentaban ayer los ediles de Urbanismo e Infraesctructuras, María Hernández y Ángel Meca, tras la última actualización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre zonas inundables que incluye una descripción de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación en la demarcación del Segura. La entidad, adscrita administrativamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, argumenta para esta ampliación, con 10 nuevas zonas con grandes afecciones para el municipio, una mayor seguridad antes riadas.

«La última expansión de las zonas inundables no sólo no aumenta la seguridad de manera específica, dejando huecos en pleno flujo, sino que también destruye los derechos de propiedad, reduciendo el valor de los terrenos y generando un perjuicio económico y social grave para los vecinos, afectando directamente a muchas personas y actividades profesionales, como si de expropiaciones encubiertas se tratara. Algunas de las pedanías más perjudicadas por esta última actualización son, por ejemplo, Campillo, La Escucha o Purias», señaló Hernández.

«Además, es que tampoco entendemos cómo es posible que discurra todo el nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad, previsto por la entidad dependiente del Ministerio de Transportes, a lo largo de toda esta demarcación de la nueva área de zonas inundables que, por su parte, traslada el Ministerio para la Transición Ecológica», añadió, y prosiguió: «Es decir, llos vecinos corren peligro, pero no los usuarios del tren y ni las instalaciones e infraestructuras previstas, que han supuesto, todo sea dicho, un coste elevadísimo para todos los ciudadanos. Si es que no se ponen de acuerdo ni ellos. Ahora resulta que los vecinos de Torrecilla tienen razón en sus reclamaciones».

«El caso es que se incluyen nuevas áreas, pero dejan fuera otras que realmente tienen riesgo de inundación», apuntó Meca. «Cuántos mapas más nos quedan por ver y cuántas líneas de colores en un papel vamos a tener que analizar cada vez que se les ocurre una actualización, cuando lo que tenemos que hacer es proteger verdaderamente a los ciudadanos con las presas y diques que reclamamos. Y es que no lo decimos nosotros, lo dicen desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, de Abogados, CECLOR, Cámara de Comercio, decenas de Asociaciones y los propios residentes de esos enclaves que saben de lo que hablan porque lo han sufrido», añadió la edil.

Los vecinos afectados por los cambios cuentan con un periodo de exposición pública de tres meses a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el 31 de julio de 2025.

Sobre la fecha de publicación del anuncio también se quejó Meca, puesto que, dijo,se trata de «un anuncio realizado en pleno mes de agosto, cuando gran parte de los ciudadanos están de vacaciones. Y el problema ya no es ese, que también, es que las tengan en cuenta de una vez. ¿Para qué abren un periodo de alegaciones si luego no nos escuchan? Lo que defendemos desde este equipo de Gobierno es facilitar la participación ciudadana en este tipo de procesos, que al fin y al cabo tanto afectan a la sociedad en su conjunto».

En su anuncio, la Confederación Hidrográfica del Segura indicó, además, ha vuelto a revisar las Delimitaciones de Dominio Público Hidráulico, con el objetivo de hacer un listado de los cauces públicos en la demarcación.

En este sentido, María Hernández pidió «por favor, que el propio Gobierno central y sus entes dependientes y/o adscritos se pongan de acuerdo de una vez, porque está en juego la vida de seres humanos, la pérdida de sus hogares, de sus granjas y animales… En fin, sólo reclamamos coherencia, profesionalidad y rigor técnico y una decisión definitiva de una vez ante esta cuestión, porque ya son muchos años los que se está haciendo sufrir a miles de familias».