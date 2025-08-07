Sergio Porlán Soler: "En el entonces 'chicharral' de Los Geranios cogíamos una parcela y montábamos la casa al completo"

El lorquino Sergio Porlán Soler está a punto de abandonar el Centro Párraga, Centro de Cultura Contemporánea de la Región de Murcia, que dirige, y trasladarse al que se ha convertido en su lugar no sólo de veraneo, sino de ‘retiro espiritual’. “Fue amor a primera vista. Me enamoró el pueblo y me compré una casita ruinosa del siglo XVIII que estoy restaurando poco a poco. Allí tengo el estudio y este verano aprovecharé para seguir acondicionándola. Cehegín es otro mundo. Es un pueblo, pueblo, tranquilo, sereno, silencioso… y tiene una muy buena temperatura”, cuenta.

Los veranos que disfruta en la Comarca del Noroeste de la Región difieren mucho de aquellos primeros, aún muy niño. “Eran nómadas, muy movidos. Un no parar. Recuerdo que el verano llegaba con el Corpus Christi, preparando con Carmina Aguirre y María Luisa Lorente los altares para la procesión. Y las fiestas de San Juan, porque yo soy de La Viña, en las que hacía un calor del desierto. Ahí arrancaba el verano y emprendíamos camino a la primera parte de nuestras vacaciones”, narra.

La familia, relata, desembarcaba en Águilas. “En el entonces ‘chicaharral’ de Los Geranios cogíamos una parcela y montábamos la casa al completo. Pero, en el más literal sentido de la palabra. Llevábamos de todo. El suelo, de plástico; los muebles; el frigorífico; la tele; los sillones… y hasta los jarrones con flores. Ahí permanecíamos todo el mes de julio y en agosto mis padres me ‘arrastraban’, eran muy inquietos y nada perezosos, por media Europa”.

De esta aventura participaban dos o tres familias. “Recorrimos Bélgica, Holanda, Suiza, Italia… Viajábamos por Europa como lorquinos auténticos, con un remolque cargado de tomates, lechugas… y hasta salchicha seca. Llevábamos todo el ‘aparataje’ lorquino. Todo el avituallamiento”, explica.

Pero también disfrutaban de la casa familiar. “Estaba en Marchena y fue una de las viviendas que arrasó la inundación del 73. Mis abuelos tuvieron que abandonarla y vivieron en las casas prefabricadas de San Fernando y desde allí se fueron a La Viña. En ese inmueble, sin luz, nos juntábamos todos los veranos varias generaciones. Traían una batería de un camión que había que cargarla cada dos días. La primera noche, todo era fantástico, pero a la siguiente, empezaba a fallar, yéndose la luz cada dos por tres. Mi casa era como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi madre… eran unas locas del horno. No paraban de hacer tortas. Yo estaba deseando que viniesen las hormigas y se las comieran. Las hacían kilométricas, de metro y medio por 70. Parecía que nunca se iban a terminar”, ríe mientras lo relata.

Curiosamente, el día antes de la inundación, señala, iban a poner la luz en el lugar. “Tuvieron la mala suerte de que el agua arrasó con todo. Estaba muy cerca del Camino Hondo, de los Sangradores. Mi madre era pequeña y tuvo que salir a toda prisa. Siempre mantuvimos relación con el lugar, con la tierra, con los animales, manteniendo las tradiciones, las costumbres. Hacíamos matanza, teníamos gallinas y conejos, y sabíamos cuando era el tiempo de los melones, de los guisantes…”.

Vuelve a Los Geranios para contar alguna de las anécdotas que sucedían en aquellos días en la montaña. “Madrugábamos mucho, sobre todo, en los primeros días de julio. A mi tío le encantaban los Sanfermines y nos levantaba para que viésemos el encierro por televisión. Y nos bañábamos en la Playa del Arroz, a donde íbamos en coche. Algún día recalaba en la casa de Miguel Ángel [presidente del Paso Azul] con su abuela y su tía que eran encantadoras. No hemos perdido nunca el contacto y solemos vernos en verano para recordar aquellos días de nuestra niñez”.

Con cierta nostalgia rememora su época de scout. “Lo pasaba en grande en los campamentos. Tuve la oportunidad de coincidir con Paco Perán, con Tony Meseguer… Entré en los Lobatos y continué mi etapa scout en tropa y en escultas. Fui subguía de Ardilla. Esa etapa la recuerdo con mucho cariño. Preparábamos los campamentos con mucha antelación, las actividades que íbamos a hacer, las covachas… De aquellos años tengo muy buenos recuerdos de Pedro Segura. Muchas veces nos íbamos de campamento el fin de semana a mi casa de Marchena”.

Era la época, cuenta, en que comenzó a ir a la Escuela Municipal de Artes Plásticas que tenía su sede en el Palacio de Guevara. “Mis ratos de ocio los dedicaba a los scouts y a pintar. Entonces, estaba de director Juan Jiménez. La escuela estaba en el sótano de la ‘Casa de las Columnas’. Tuve la oportunidad de compartir muy buenos ratos con Ana, la señora que trabajaba en el Palacio de Guevara con la baronesa de Petrés y Mallard, Concha Sandoval Moreno. Recorría el palacio, un lugar que entonces era para mí todo un descubrimiento, con pasadizos, secretos… Por entonces, Juan Jiménez estaba restaurando la colección de Camacho Felices y tenía la oportunidad de observar cómo recuperaba las pinturas”.

Fue su primer contacto con obras de Senén Vila, Vicente Rodés, Agustín Esteve, José de la Revilla, Manuel de Ojeda, Federico y Luis de Madrazo o Lorenzo Pericás. “Magnífica era una Inmaculada del taller de José Antolinez, y el de la Virgen orante, de Giovanni Battista Salvi, ‘Sassoferrato’. Y recuerdo los cobres de Francken. Juan Jiménez era muy meticuloso y conforme trabajaba en la rehabilitación nos explicaba lo que era un repinte, una veladura... Recibimos nuestras primeras nociones de pintura, pero también aprendimos mucho de restauración y de todo el conjunto que atesora el Palacio de Guevara”.

La restauración, a otros niveles, ocupa ahora su tiempo de ocio. “En Cehegín he conocido a muchos vecinos que me están ayudando a recuperar la que ya va dejando de ser una casa en ruinas. Entre ellos, hay un carpintero que me ha arreglado las ventanas. Un ebanista, un interiorista, un albañil… voy consultando a todos y aprendiendo mucho. Es un pueblo que me encanta. Conserva ese aire señorial de pueblo del siglo XVIII y XIX, como Lorca. Ese espíritu de época de esplendor, esa singularidad. Desde la pandemia los ambientes rurales cobraron protagonismo. Proliferó el turismo rural, el de casco antiguo. Como soy muy caluroso, en Cehegín, he encontrado el lugar perfecto. Me levanto temprano, en cuanto el sol está fuera, y me acuesto pronto, como las gallinas, para aprovechar el día”, expone.

No ha sido nunca muy aventurero. “Era un tanto melancólico, tranquilo”, reconoce, por lo que la fotografía que ilustra este reportaje se sale un poco de la normalidad. “Fue en el Aquapark de Benidorm. Iba con mis primas. Un grupo muy grande. Ahí estoy con un flotador gigante con el que nos tirábamos por los toboganes. Siempre he sido de montaña, de piscina. He huido de la playa. No me sienta muy bien. Soy más de interior”, concluye.