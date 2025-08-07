Una rotonda mejorará la seguridad vial en el entorno del instituto Oróspeda y en el acceso a la pedanía caravaqueña de Archivel

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación la construcción de una glorieta en la pedanía caravaqueña de Archivel, para reforzar la seguridad vial en un tramo con una elevada intensidad de tráfico. La obra tiene un presupuesto de más de 411.000 euros y tendrá un doble objetivo, reducir la velocidad inadecuada de los vehículos que acceden a la travesía de Archivel, así como la mejora la seguridad de los usuarios del instituto de Educación Segundaria Oróspeda. Se espera que las obras den comienzo a final de año y el plazo de ejecución será de cuatro meses.

Obras de mejora / Enrique Soler

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, han presentado los detalles de esta nueva glorieta que ayudará a reducir la velocidad en un tramo recto cercano al Instituto de Educación Secundaria Oróspeda, donde a pesar de la señalización actual los vehículos mantienen velocidades elevadas.

“El Ejecutivo regional trabaja para adaptar la red regional de carreteras a las necesidades reales de cada municipio, con soluciones eficaces que mejoren la seguridad y la convivencia entre vehículos y peatones”, subrayó García Montoro.

El alcalde ha subrayado que esta actuación, muy demandada por los vecinos y usuarios de la carretera, protegerá un entorno especialmente sensible por la cercanía del centro educativo.

La glorieta se construirá en el punto kilométrico 3,4 de la carretera RM-702, que conecta la vía regional RM-730 con Archivel y las pedanías moratalleras de Campo de San Juan y El Sabinar. Por esta vía regional circulan de medía más de 2.700 vehículos al día, de los cuales el 6 por ciento son vehículos pesados.

El proyecto incluye también la habilitación de una zona de parada de autobuses, alumbrado en todo el tramo y mejoras en drenaje y señalización con una inversión de 414.491 euros

El proyecto incluye también la habilitación de una zona de parada de autobuses, alumbrado en todo el tramo y mejoras en drenaje y señalización. La actuación cuenta con una inversión de 414.491 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el 12 de septiembre.

Inversiones en Caravaca de la Cruz

Lugar donde se construirá la rotonda / Enrique Soler

La Consejería de Fomento e Infraestructuras también “ha intensificado las inversiones en el municipio de Caravaca de la Cruz, con el objetivo de mejorar la seguridad y conservación de su red viaria”, informó el consejero.

Destacan las obras de refuerzo de la seguridad vial realizadas en la carretera regional RM-730, que incluyen la consolidación de un talud mediante un muro de escollera de 100 metros de longitud y trabajos de limpieza y saneo. Esta actuación ha supuesto una inversión regional de más de 232.000 euros.

Además, en los últimos meses se han destinado 436.000 euros a actuaciones de conservación en varias carreteras autonómicas que discurren por el municipio, como la carretera de Los Royos (RM-C18), la vía que conecta Caravaca de la Cruz con Socovos (RM-715), así como tres campañas de siega en distintos tramos de la red regional.