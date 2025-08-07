Nueve cámaras más en Lorca para el seguimiento de la movilidad

El Ayuntamiento de Lorca ha sacado a licitación el suministro, instalación e implantación de medidores de calidad del aire, sonómetros y aforadores para monitorizar la movilidad y el medio ambiente en la ciudad, según informó ayer la edil de Medio Ambiente, María Hernández, que matizó que esta actuación se incluye en la adaptación a la nueva disposición urbana del municipio, cuyo prooyecto ya se ha redactado, en línea con la actuación del Plan de Movilidad Sostenible de Lorca y el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, de obligado cumplimiento.

Así, señaló Hernández, «se hace necesario contar con un proveedor que pueda poner a disposición del Ayuntamiento estas herramientas multifunción».

Las necesidades que pretende cubrir el contrato son «la realización de todos los suministros, instalaciones y trabajos de mantenimiento que fuesen necesarios para dotar a la plataforma digital de monitorización de la ZBE en Lorca antes de que termine el año».

Un plataforma que permitirá al Consistorio conocer «los flujos de vehículos, cuantificarlos; reconocer los recorridos y las horas más habituales que conllevan la congestión y, de este modo, poder actuar con las diligencias pertinentes, con el objetivo de mejorar los desplazamientos y la permeabilidad urbana dentro de la ciudad en aras de una sostenibilidad real y adaptada a la norma legal actual», dijo la edil.

Estos nuevos periféricos seráncámaras de lectura de matrícula y de visionado, además de una estación de calidad del aire y un sonómetro que permitirán a la plataforma obtener más datos y poder mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Se contempla la colocación de 9 cámaras, señaló Hernández, «tanto de lectura de matrícula como de visionado, que cuentan con un sistema de visión artificial que reconocerá a los distintos actores de la vía, desde bicicletas, patinetes eléctricos, motocicletas, automóviles, autobuses o camiones hasta personas, así como circunstancias como la detección de atascos, el cruce de peatones inadecuado o desprecio por el paso de peatones, la congestión del tráfico, la detección de objetos que puedan provocar incidencias en la carretera, los vehículos que transitan en sentido contrario, la velocidad media, vehículos detenidos inconvenientemente, la longitud de la cola, etc. Todo ello con el fin de disponer de datos para mejorar la circulación y la seguridad de los usuarios de la vía pública».

Estas 9 cámaras se sumarán a las 11 ya licitadas, cuyo contrato está pendiente de ser firmado con la empresa adjudicataria por un montante económico de 451.167 euros, y su instalación comenzará en breve.

Esta actuación entra dentro de la concesión de subvenciones a las entidades locales del marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Fondos Next Generation EU.

El coste de la instalación e implantación de medidores de calidad del aire, sonómetros y aforadores asciende a la cantidad de 131.586,20 euros y el plazo de ejecución del suministro e instalación será de 45 días.