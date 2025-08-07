La comunidad islámica jumillana decidirá si toma medidas respecto a la polémica moción en septiembre

El líder de la comunidad islámica jumillana, Mohamed Benallal, ha aplazado a una asamblea de sus miembros que tendrá lugar a mediados de septiembre las decisiones o medidas que vayan a tomar respecto a la moción aprobada en el pleno del 28 de julio para prohibir actos religiosos como el rezo colectivo del fin del Ramadán en instalaciones deportivas municipales.

"Esta mañana hemos mandado un mensaje de tranquilidad porque mañana empiezan las fiestas más famosas" de la localidad, las del vino.

"Vamos a tener una asamblea general democrática el 14 o el 15 de septiembre con nuestras comunidades y otras cercanas, con todos los que entran en este tema, y vamos a ver cómo solucionarlo, pues hay muchas opiniones y solo podemos decidir cuando voten los miembros", entre 2.000 y 3.000, según sus datos.

"Vamos a buscar una solución alternativa sin problemas", porque "hay opiniones que optan por pedir otros espacios y otras que dicen que también pagamos impuestos del ayuntamiento y del Estado y tenemos derecho al uso instalaciones públicas. Si hay obligaciones, también derechos, y lo aprobado va en contra de la ley, en mi opinión personal", ha indicado.

"También otros partidos políticos están diciendo que van a denunciar y no sé dónde va a llegar esto y lo que se puede hacer", ha concluido.