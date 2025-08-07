Cehegín refuerza la Policía Local con nuevos medios técnicos y vehículos gracias a una subvención regional

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cehegín, José Antonio Zafra, junto al Jefe de la Policía Local, Manuel Fernández, ha presentado las nuevas adquisiciones destinadas a reforzar los medios materiales y tecnológicos del cuerpo policial.

Estas incorporaciones han sido posibles gracias a una subvención concedida por el Gobierno Regional de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Presidencia y su Dirección General de Administración Local. La ayuda ha permitido dotar a la Policía Local de dos nuevas motocicletas tipo Scooter, que mejorarán la capacidad de patrullaje y vigilancia del tráfico en el municipio.

Además de los nuevos vehículos, también se ha procedido a la adquisición de equipamiento tecnológico avanzado, entre los que se encuentran un servidor NAS para la gestión segura de datos, un analizador de drogas para detectar la presencia de estupefacientes en conductores, un monocular térmico para mejorar la operatividad en condiciones de baja visibilidad, un dron de vigilancia aérea y un alcoholímetro evidencial Safir, homologado para pruebas oficiales de alcoholemia.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la importancia de esta inversión, que permite seguir avanzando en la modernización de la Policía Local de Cehegín, mejorando su capacidad operativa y su respuesta ante situaciones que requieren una intervención rápida y eficaz. También ha agradecido al Gobierno Regional su implicación y apoyo a los municipios en materia de seguridad ciudadana.