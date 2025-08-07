Caravaca de la Cruz custodia dos espejos sicilianos del siglo XVIII

Los profesores Manuel Pérez e Ignacio José García, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, revelan la existencia en el santuario de la Vera Cruz de Caravaca de dos espléndidos espejos de orfebrería siciliana, hasta ahora ignorados por la historiografía, cuya tasación supera los 150.000 euros por unidad. Los investigadores insisten en la urgencia de iniciar su descenso, limpieza, restauración y análisis técnico, dada su excepcionalidad dentro del patrimonio español y europeo.

Ambos espejos fueron trasladados en el año 1790 desde la sacristía de la extinguida casa de la Compañía de Jesús de Caravaca al santuario de la Vera Cruz. La inserción de estas piezas en el espacio sagrado respondió a un ambicioso proyecto de embellecimiento de la capilla mayor, culminado hacia 1802. Desde entonces, su presencia ha pasado inadvertida incluso para los más recientes discursos expositivos dedicados al patrimonio histórico-artístico caravaqueño.

Tras la consulta a casas de antigüedades y subastas de prestigio nacional e internacional, se ha estimado que el valor actual de cada espejo supera los 150.000 euros, lo que sitúa el conjunto en una cifra superior a los 300.000 euros, y convierte a estas piezas en uno de los conjuntos de mobiliario sacro más valiosos del patrimonio español.

Los investigadores de la UMU subrayan la urgencia de intervenir sobre las piezas, tanto por razones de conservación como por la necesidad de profundizar en su conocimiento técnico y estilístico. «Es prioritario proceder a su descenso controlado para permitir una limpieza especializada, un proceso de restauración integral y un análisis científico multidisciplinar, que incluya estudios físico-químicos de los materiales, identificación de técnicas de ensamblaje y documentación de eventuales marcas de taller», afirman.