El Ayuntamiento de Lorca adjudica la ocupación y explotación de cuatro cantinas

La edil de Patrimonio, Belén Pérez, acompañada por la concejal de Participación Ciudadana, María Teresa Ortega, anunció ayer «la adjudicación de varios locales de propiedad municipal». En concreto, de «la ocupación y explotación de las cantinas de los locales sociales de las pedanías de Cazalla y Tercia, de la Ciudad Deportiva ‘Ginés Antonio Vidal Ruiz’ y del campo de fútbol ‘Paco el Lomas’ de Torrecilla. Asimismo, se encuentra en proceso, tras finalizar el plazo de presentación de ofertas, el quiosco de la Urbanización Villatercia, en la pedanía de Tercia», afirmó Pérez.

Además, hasta el día 26 de agosto permanecerá abierto el plazo para la entrega de solicitudes para la explotación de la cantina- cafetería del Local Social de Virgen de las Huertas y del quiosco situado en la calle Pérez Casas.

En el caso de las cantinas-cafeterías, la concesión se realiza mediante el ‘Reglamento de utilización privativa del espacio de dominio público destinado al servicio de cantinas y cafeterías de los locales sociales municipales’, que establece una duración máxima de cuatro años para la concesión de la autorización de explotación del servicio. En el caso de los quioscos, aunque estén bajo la misma nominación por analogía, el periodo de concesión alcanza los 10 años, que pueden ser prorrogados otros cinco más.