Hacer rafting en Calasparra, entre las mejores experiencias acuáticas para el verano en España

Es tiempo de mucho calor en España y también de vacaciones, es la época del año en la que más se busca el contacto con el agua, ya sea salina en los casi 8.000 kilómetros de costa de nuestro país o dulce en ríos y lagos del interior. Cada vez más españoles buscan disfrutar de una experiencia acuática y no solo tumbarse con la toalla y la sombrilla a pasar el día. De hecho, según datos que maneja la web centrada en regalos experiencias www.aladinia.com , el turismo de aventura acuática ha aumentado un 16% en el último año.

Por ello, los usuarios de Aladinia han seleccionado las doce mejores experiencias acuáticas de España. Entre ellas se encuentra hacer rafting en barca neumática o kayak por el Cañón de Almadenes, en Calasparra, un paraje de una belleza singular Espacio Natural Protegido de la Región de Murcia.

Consulta, a continuación, el listado completo con las activididades refrescantes favoritas para el verano por los usuarios de Aladinia.

Kayak y snorkel en aguas cristalinas por Cabo de Gata, Almería / Aladinia

Kayak y snorkel en aguas cristalinas por Cabo de Gata, Almería

El Cabo de Gata en Almería, dentro del Parque Natural del mismo nombre, que también es reserva de la biosfera, es uno de los lugares más impresionantes del Mediterráneo español, en una zona volcánica junto al mar, cuyo relieve se caracteriza por contener pitones, diques, calderas, cornisas y domos. Su tramo de litoral está jalonado por acantilados, calas y playas. Un paseo en kayak es una experiencia única. Se navega por paisajes únicos como el Arrecife de las Sirenas y el Faro de Cabo de Gata, remando entre aguas cristalinas, viendo desde impresionantes acantilados hasta formaciones volcánicas increíbles, pasando por misteriosas cuevas y algunas calas. También se verán formaciones rocosas, vida marina y zonas ideales para hacer snorkel. En la propuesta de ZonAktiva que dura tres horas los guías irán realizando paradas para explicar curiosidades sobre geología, el parque y la flora y fauna de la zona, además de la esperada parada en la que poder hacer snorkel o disfrutar de un refrescante baño. El kayak en Cabo de Gata no solo es una experiencia emocionante y de contacto directo con la naturaleza, sino también una oportunidad para descubrir los secretos de uno de los parques naturales más impresionantes de España. El precio para adultos es 39 euros y para niños, 28 en Aladinia.com.

Parasailing para dos en Benalmádena, Málaga / Aladinia

Parasailing para dos en Benalmádena, Málaga

Volar a 200 metros de altura sobre la costa y disfrutar de una emocionante vista aérea del paisaje circundante de Benalmádena con total seguridad es una grata experiencia. Se trata de una actividad que consiste en volar con un paracaídas arrastrado por una lancha rápida. Se disfruta de las vistas de la hermosa playa Bil-Bil, la impresionante arquitectura de Puerto Marina y la ciudad de Torremolinos, estrechamente unida a la costa, con su enorme paseo marítimo, y del pintoresco pueblo blanco de Benalmádena. La sugerencia de Pirate Parasailing se inicia en el punto de control en Puerto Marina de Benalmádena con una sesión informativa sobre procedimientos y seguridad impartida por su tripulación profesional y asistencia para colocarse todo el equipo de parasailing necesario para la actividad. El viaje continúa con un breve paseo en barco desde el puerto deportivo hasta un lugar adecuado y seguro para volar en la bahía de Benalmádena. La tripulación comprobará las condiciones, inflará el paracaídas y después solo hay que disfrutar volando sobre el mar. El precio para dos personas es de 80 euros en Aladinia.

Bucear con tiburones sin salir de la ciudad en L’Aquàrium, Barcelona / Jordi Chias

Bucear con tiburones sin salir de la ciudad en L’Aquàrium, Barcelona

La gran pasión de cualquier submarinista es poder codearse con los grandes tiburones. En las costas españolas no es fácil verlos pero para los que se quieran dar ese capricho, Aladinia se lo pone fácil, solo es necesario tener el título de submarinista y seguir un breve curso teórico previo a la inmersión. Un instructor del equipo de biología de L’Aquàrium de Barcelona hará una explicación de las características del tanque y de las especies que lo habitan, así como de las normas de seguridad para la realización de la inmersión. Esta actividad es una oportunidad para poder ver de cerca a los tiburones, a las rayas y a otros peces que viven en el Oceanario. El buceo con tiburones no deja a nadie indiferente, una inyección de adrenalina para los amantes del riesgo y los deportes acuáticos. Precio: 300 euros.

Rafting en el Cañón de Almadenes con visita a tres cuevas, Calasparra / Aladinia

Rafting en el Cañón de Almadenes con visita a tres cuevas, Calasparra

Un buen plan para pasar una mañana en contacto directo con la naturaleza es el que propone Qalat Naturaleza y Aventura. Hacer rafting en barca neumática o kayak por el Cañón de Almadenes, un paraje de una belleza singular Espacio Natural Protegido de la Región de Murcia en el que observar una frondosa vegetación de álamos, fresnos y sauces, y una fauna especial donde abunda el búho real, el águila culebrera y la nutria. El Cañón de Almadenes excavado por el Río Segura, discurre por las poblaciones de Calasparra y Cieza y tiene paredes verticales que llegan a alcanzar los 150 metros en algunos puntos. En la excursión se visitan la Cueva del Puerto, la Nutria y los Monigotes, en las que poder encontrar pinturas rupestres y sus asombrosas formas esculpidas en techos y paredes por el agua durante miles de años. La experiencia dura cinco horas y cuesta 33 euros en Aladinia.com.

Experiencia multiaventura en Alcúdia, Mallorca / Aladinia

Experiencia multiaventura en Alcúdia, Mallorca

The Challenge (El Desafío) es la excursión más emocionante de Mallorca y una forma fantástica de descubrir un rincón precioso y escondido de la isla. La aventura comenzará viajando en un clásico Land Rover 4x4 hasta llegar a una playa natural. Desde ahí habrá que remar en kayak por la costa hasta una cueva marina lo suficientemente grande como para caminar y nadar en ella. Durante este recorrido, hay que tratar de encontrar las llaves del tesoro. Pero aún hay más, los que quieran pueden animarse con el salto de un acantilado de tres metros de altura, que es opcional, pero muy seguro y apto para todos. Una vez en el agua, se hace snorkel para encontrar el tesoro hundido. Y por último, pero no menos importante, se disfrutará de un picnic en la playa. La propuesta de The Challenge Mallorca tiene una duración de tres horas y media y un precio por persona en Aladinia.com de 69 euros.

Volar sobre el agua con Flyboard en Moaña, Pontevedra (Galicia) 2.jpg / Aladinia

Volar sobre el agua con Flyboard en Moaña, Pontevedra

Es lo más parecido a volar sobre el agua y uno de los deportes de moda. Es una actividad muy sencilla y divertida, no siendo necesaria ninguna preparación física especial. Además, es apta para todas las personas desde 16 años en adelante, no importando la complexión o talla, pues el flyboard está diseñado para que todos puedan volar. De hecho, el 95% de las personas que prueban el flyboard, son capaces de volar en la primera sesión. La aventura empezará con una breve sesión teórica en la que los monitores especializados y certificados facilitan el material y enseñarán todo lo necesario para realizar la experiencia de una forma segura, que consiste en una tabla sujeta a los pies bajo unas botas que propulsan un chorro de agua controlado que permite elevarse sobre el agua y sumergirte bajo el mar, con una sensación de libertad única en las aguas de la ría de Vigo en Pontevedra. La propuesta de Tierra y Mar Multiaventura a través de Aladinia cuesta 60 euros y dura unos 20 minutos.

Excursión en Moto de Agua, Santander / Aladinia

Excursión en moto de agua, Santander

Una forma distinta de disfrutar la bella costa de Santander es a bordo de una moto de agua que permite, además si se quiere, hacer una parada para darse un baño en alta mar. Conducir una moto náutica es sentir la libertad y la velocidad sobre el agua. La actividad que propone Motos de Agua Santander siempre está supervisada por monitores para que se realicen con la mayor seguridad e incluye todo el material necesario y sesión de fotos totalmente gratuita. Las motos de agua, tienen 130 cv de potencia, son de última generación y no es necesario ningún carnet para manejarlas. Se puede montar en ellas desde los 16 años con autorización paterna o hacerlo atrás con un adulto conduciendo desde los 8 años. Después de recibir las instrucciones básicas del funcionamiento de la máquina y ponerse todo el equipo necesario ya estará todo listo para emprender esta aventura. El precio de una hora en Aladinia.com es de 110 euros.

Avistamiento de cetáceos y kayak en Los Gigantes, Tenerife / Aladinia

Avistamiento de cetáceos y kayak en Los Gigantes, Tenerife

Los acantilados de Los Gigantes de Tenerife, que en algunos puntos superan los 600 metros, son una de las joyas naturales que ofrece la isla de Tenerife, una zona perfecta para avistar cetáceos. Se encuentran en el extremo oeste de la isla, entre los municipios de Buenavista del Norte y Santiago del Teide. Estas inmensas paredes de roca volcánica se emplazan dentro del Parque Rural de Teno. La aventura que propone Teno Activa, sale del Puerto Deportivo de Los Gigantes costeando los impresionantes acantilados, un paisaje sobrecogedor, refugio de aves marinas y de plantas endémicas. A mitad de recorrido hay tiempo para bañarse en una preciosa cala, hacer un poco de snorkel y dar un paseo en kayaks biplaza, de iniciación, muy fáciles de llevar y muy estables, por lo que no se necesita experiencia previa. Después de la ruta en kayak hay una hora para comer antes de ir al barco que nos llevará a ver delfines y ballenas en las mismas aguas de Los Gigantes pero más alejados de la costa. De vuelta el barco parará unos 15 minutos en la bahía de Masca para acabar de la mejor forma con un baño con vistas a los acantilados. La propuesta que dura cuatro horas cuesta 60 euros en Aladinia.

Puesta de sol y noche romántica en velero para dos en A Coruña / Aladinia

Puesta de sol y noche romántica en velero para dos en A Coruña

El mar es maravilloso para todo tipo de actividades en él, pero también si solo se pretende contemplarlo, como propone Alta Vela en A Coruña. La relajante actividad empezará por la tarde con una tranquila navegación de tres horas en un velero de 12 metros por las aguas serenas de la Ría de Ares y Betanzos y sirve como introducción al emocionante mundo de la navegación. La Ría de Ares y Betanzos es un escenario natural de incomparable belleza que pertenece a la reserva de la biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo con una rica biodiversidad. Mientras el patrón del velero lo maneja sólo hay que preocuparse por admirar las vistas y disfrutar de la navegación. Tras ver el atardecer, el velero se dirigirá hacia el puerto donde el patrón dejará el barco a nuestra disposición para cenar, se puede contratar un servicio extra de catering que nos llevará la comida al mismo velero, cenar por alguno de los restaurantes de la zona o llevarse la comida que queramos al barco. Al acabar la cena, se dispone de la embarcación para pasar la noche a solas. El precio para dos personas es de 400 euros en Aladinia.

Curso de eFoil Flite con fotos en Altea / Aladinia

Curso de eFoil Flite con fotos en Altea, Alicante

Es uno de los deportes más recientes y de gran actualidad. Un eFoil es una tabla de surf equipada con un silencioso motor eléctrico que permite deslizarse suavemente sobre la superficie del agua sin necesidad de viento ni olas. Tanto si se busca aventura como tranquilidad, el Efoil ofrece una experiencia inolvidable para todos los niveles. La velocidad se controla con un mando a distancia WiFi, y la dirección se modifica inclinándose. El foil eleva la tabla por encima del agua para una sensación de vuelo única. Aprender a hacer efoil no da miedo ni es peligroso en comparación con otros deportes acuáticos motorizados, pero es bastante técnico. Por eso, para una primera toma de contacto se recomienda hacer un curso de efoil con una escuela experimentada como SurfMagic EFoil Center que dura una hora y cuesta para uno o dos adultos en Aladinia 149,90 euros.

Barranquismo para dos en Somosierra / Aladinia

Barranquismo para dos en Somosierra

A tan solo una hora de Madrid, en un barranco de iniciación con rápeles de hasta 30 metros, Amadablam Aventuras propone recorrer vías fluviales que erosionan el terreno y crean sifones, saltos, paredes y toboganes naturales. Varios rápeles y un tobogán de 9 metros son algunas de las características de este descenso. En un entorno tan especial, entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, la aventura consta de una primera parte horizontal con destrepes y un pequeño salto, que depende del caudal del río en ese momento. Tras esto, espera una gran cascada que solo se realiza con grupos pequeños y que ya tengan experiencia previa, y después continúa un rápel debajo de esta hermosa cascada, un tobogán y un rápel volado. La experiencia en Aladinia.com cuesta 80 euros por persona.

Tour en barco con juguetes acuáticos de lujo en Portmany, Ibiza / Aladinia

Tour en barco con juguetes acuáticos de lujo en Portmany, Ibiza

¿Barco con juguetes? Suena raro en principio, sin embargo el barco con Juguetes de Takeoff Ibiza es la actividad por excelencia de los amantes al deporte. Una embarcación repleta de los juguetes más demandados del verano: bicis acuáticas, propulsores submarinos, tablas de paddle surf y equipos de snorkel. La experiencia comienza desde el puerto de San Antonio. Antes de subir al barco y tras equiparse con la indumentaria adecuada, el instructor ofrece algunos consejos sobre la actividad: descripción de la misma, normas básicas y códigos de comunicación. Después se pone rumbo a calas escondidas y enclaves únicos, rodeados de aguas turquesas y formaciones rocosas sorprendentes. Una vez allí, se pude disfrutar de juguetes acuáticos de lujo, nadar o simplemente contemplar el mar y descansar. Entre esos juguetes, uno de los más populares es el propulsor submarino de Seabob, un nuevo tipo de deporte acuático que está creciendo en popularidad durante estos últimos años. Dura unas tres horas y cuesta 160 euros por persona en Aladinia.com.