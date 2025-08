El PSOE de Molina de Segura denuncia la escasez de agentes en la calle y la falta de acuerdos que garanticen la seguridad en las fiestas

El PSOE de Molina de Segura ha denunciado este lunes la falta de efectivos policiales en el municipio y la ausencia de acuerdos para garantizar la seguridad durante las fiestas. "El gobierno local de PP y VOX vuelve a incumplir su promesa. Los servicios mínimos de la Policía Local no están garantizados. Durante los meses de abril, mayo y junio se han repetido los turnos sin ningún agente en unidades clave como Seguridad Ciudadana, Policía de Proximidad o el cuartel de La Alcayna", ha indicado el partido socialista de la localidad a través de un comunicado.

Según indican desde el partido, la unidad de Proximidad acumuló 32 turnos sin ningún agente. En La Alcayna, fueron 18. En mayo, el cuartel de La Alcayna sumó 34 turnos sin efectivos. "La situación no mejoró en junio, con turnos descubiertos en todas las unidades", informan. Ante esta situación, la portavo del PSOE en Molina, Isabel Gadea, indica que la gestión del gobierno de PP y VOX "es un peligro para los vecinos". "Prometieron más seguridad y la realidad es que hay menos policías que en 2023. Hemos pasado de 121 agentes a 118. Los datos demuestran su incompetencia”, indica.

Según explica Gadea, la falta de personal obliga a que un solo agente deba cubrir servicios complejos. "La unidad de Atestados, por ejemplo, ha tenido a un único policía en 43 turnos en abril y 45 en junio. Esto afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes", señalan en el comunicado.

“El alcalde y su concejal de seguridad viven de anuncios vacíos. Hablan de refuerzos que no llegan. Exigimos que dejen de engañar a la gente y pongan en marcha un plan real para recuperar la plantilla y garantizar la seguridad que Molina de Segura merece", afirma Gadea.

Denegación de permisos y ausencia de negociación con la Policía Local

Por otra parte, la portavoz socialista ha denunciado "la falta de espíritu negociador del equipo de gobierno local, que ha llevado a la práctica inexistencia de horas de especial disponibilidad para la Policía Local". Esta situación, indica Gadea, "afecta directamente la seguridad durante las fiestas de barrios, pedanías y urbanizaciones, así como las próximas Fiestas Patronales, que darán comienzo el 4 de septiembre".

Asímismo, ha señalado que “además de no negociar con los agentes, se están denegando permisos, vulnerando sus derechos laborales”, reconociendo que "no se pueden dar estos permisos por no disponer de policías suficientes para garantizar la seguridad en nuestro municipio". La portavoz ha alertado sobre la situación crítica que se vive en algunos turnos, donde "hay días en los que menos de cinco agentes están disponibles para velar por la seguridad en Molina de Segura, una cifra insuficiente para garantizar un servicio público esencial".

La formación socialista exige al equipo de gobierno que abra un canal de diálogo efectivo con la Policía Local y garantice los recursos necesarios para asegurar la protección de la ciudadanía durante estas fechas tan importantes.