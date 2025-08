Carmina Reverte Fernández: "Íbamos los seis y toda la carga de veraneo en un Seat 600, matrícula de Sevilla, de segunda mano"

Las vacaciones, “la temporada alta de las amas de casa”, como le gusta llamarlas a Carmina Reverte Fernández, comenzaba nada más terminar el colegio, y llegaba a su fin la noche antes de comenzar las clases. “Creerán que es broma, pero días antes de que diesen las vacaciones, preparábamos la casa para que estuviera a punto para comenzar el veraneo de inmediato. Y terminaba la noche anterior. Duchaba y bañaba a mis niños y viajaban con el pijama puesto para acostarlos en Lorca y al otro día los llevaba al colegio”, afirma la presidenta de las Amas de Casa, que veranea desde hace más de medio siglo en San Juan de los Terreros, en la vecina población almeriense de Pulpí.

“Íbamos de veraneo en un Seat 600 matrícula de Sevilla de segunda mano los seis de la familia y toda la carga, que no era poca. Tenemos una casa que fuimos ampliando en Costa Tranquila. Mi ‘Verano Azul’ era venirme aquí a Terreros con mis hijos, Pedro Luis, Inmaculada y Clemente Agustín. Y ahora los disfruto también con mis cinco nietas, Alejandra, Claudia, Irene, Carmen y Celia. Les encanta Terreros. Sueñan con este lugar. Incluso nos hemos venido en Navidad, porque la temperatura es muy buena todo el año.

Para comer nos juntábamos ‘ciento y la madre’, como se suele decir. La mesa se montaba a base de tableros, debajo de un árbol. Allí nos hemos dado cita hasta cuatro generaciones. No menos de doce, siempre. Había cunas, moisés, camas, muebles camas, colchones… por todos sitios. Ahora, la casa se amplió y está preparada para hacer frente a cualquier contratiempo”, explica.

En la casa de Carmina y Luis la plancha siempre estaba encendida. “Menudas parrilladas hemos hecho. No había tantas dietas como ahora. Se echaban al fuego morcillas, chorizos, salchichas... Y la sandía se enterraba en la orilla para que estuviera fresquita para compartirla en los picnics con los vecinos en la playa. Más de una vez nos ha costado trabajo encontrarla. Entonces, ‘plantabas’ la sombrilla el primer día de playa y la recogías en septiembre, cuando te ibas para Lorca. No pasaba el tractor limpiando la arena. Y compartíamos todos los vecinos un cañizo sobre cuatro palos que daba muy buena sombra y donde no faltaban las tertulias”, recuerda.

El Terreros de entonces, cuenta, era muy diferente. “Las calles estaban sin asfaltar, no tenían luz y el agua del grifo no se podía beber, por lo que venían ‘aguadores’ de manantial que nos llenaban las garrafas. Venía un señor de Cuevas de Almanzora y montaba un tenderete. Traía de todo. Las señoras salíamos a la puerta con el bañador, los rulos puestos y el delantal a comprar melones al señor Morilla. Era como El Corte Inglés. Traía los yogures, sin refrigerar, después de haber ido de pueblo en pueblo. Y se los dábamos a los niños y mira que sanos están”.

Entre las tradiciones de aquellos días, “los aperitivos en el Calipso. Eran nuestro ‘sueño dorado’. Nos montábamos en la barca del ‘primo Eladio’ y María Jesús, y nos llevaban por toda la costa hasta el Calipso”. La mayoría de los vecinos eran lorquinos, pero también había de Olula del Río, Macael, Huércal Overa… “No teníamos luz, pero sí médico. Don Pío [Pío Pérez Periago], era nuestro 112 de entonces. Veraneaba cerca y cada vez que se nos ponían malos los críos íbamos a verle a su casa y si no, venía a hacerles la visita”, refiere.

Las celebraciones eran una constante y en ellas no faltaba la mejor gastronomía lorquina. “Celebrábamos el día del Carmen, San Pedro, San Luis… Nos juntábamos toda la familia. Teníamos Tortada Lorquina, Milhojas de Zenón y vino, en garrafas de arroba, del Bodegón del Morico, que era mi suegro. Y los sacos de patatas de la Ribera de San Miguel para hacerlas con ajo. Llegábamos a juntarnos hasta 20 personas a la mesa. La foto que ilustra el reportaje es del cumpleaños de mi nieta Carmen, cuando cumplió 13 años. Ha sido imposible conseguir una foto de mis primeros veranos. Están guardadas quién sabe en qué caja, tras el terremoto, en que todo tuvo que empaquetarse y almacenarse”, puntualiza.

La familia crecía y hacía falta ampliar la casa. Y se pusieron de obras, como relata Carmina. “Las hicimos en verano, porque así nos permitían estar pendientes de ellas. Un vecino nos recogió y estuvimos julio y agosto con ellos. Fue un verano maravilloso, con una armonía que hemos recordado muchas veces. Entonces, la gente se salía a la puerta de la casa a tomar el fresco y a hablar con los vecinos. Todo éramos como una gran familia”.

Y uno de esos vecinos, Miguel Pinilla, gestionaba incluso que pudieran tener misa dominical. “Primero la teníamos en el Campamento [un albergue cercano] y, luego, en la Cala de la Tía Antonia. Miguel gestionaba el sacerdote para que no nos faltara nuestra misa el domingo y fiestas de guardar. Ponía hasta el lugar, la entrada de su casa, a donde acudíamos todos, mayores y niños”.

Por entonces, cuenta entre risas, “todo el mundo guardaba ‘la digestión’. Dos horas o dos horas y media de descanso después de comer. Era la excusa perfecta para que los niños durmieran y nos dejaran descansar un ratico. Mis hijos se quejaban, porque a esa hora ponían la serie ‘Verano Azul’ y no la pudieron ver. Y, claro, como entonces no había vídeos, ni se podía grabar… Eran otros tiempos. Tengo cierta nostalgia, porque éramos muy felices y disfrutábamos con cualquier cosa”.

Sus veranos siguen siendo en Terreros. “El verano no sería verano y las vacaciones no serían vacaciones sin ir a Terreros. Es la casa familiar. El lugar de todos. Y así sigue. Aquí no hay normas. La mesa está siempre puesta, como el bañador. No hay otra indumentaria, sólo para ir a misa. Eso sí, el pareo cerca por si viene alguien, para cubrirse un ‘poquico’. Disfrutamos en familia, con una buena comida y una tertulia que a veces parece nunca tener fin. Y los chiquillos tienen sus pandillas, celebran sus cumpleaños, santos… No faltan los arroces, con conejo y caracoles, el preferido de todos que, este fin de semana, mira por donde, voy a hacer, así que, el que quiera… que se apunte”, señala.

Cada año, a su marcha, expresa el mismo deseo: “Dios quiera que el año que viene podamos repetir, porque me encanta estar todos juntos, en familia, disfrutar de mis hijos, de mis nietas, de los amigos… Porque el verano es para estar con la familia y para relajarse, que ya bastante estrés soportamos todo el año”, despide.