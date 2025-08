Manuel Muñoz Clares: "Buscábamos en la siesta alacranes y tarántulas para martirizarlos"

Los mejores veranos son "los de no hacer nada", cuenta el archivero municipal e historiador del arte, Manuel Muñoz Clares, hijo del pintor lorquino Manuel Muñoz Barberán. Esa afirmación es aplicable a los veranos de ahora, porque no hace tanto tiempo, los meses de vacaciones eran un ir y venir para un entonces niño Manuel. "Iba de un lado a otro con una bicicleta heredada de mis hermanos mayores, sin frenos, ni guardabarros, en bañador y chanclas", recuerda.

Entonces, sus padres Manuel y Fuensanta, aún no disponían de un lugar de veraneo. "Eso llegó mucho después. Primero íbamos a Villajoyosa, Garrucha, Isla Plana, Torrevieja… Dependía de si a mi padre le había ido bien, había recibido suficientes encargos y disponía de dinero para permitirnos ir de veraneo", relata.

Bien avanzados los años 70, -cuenta Muñoz Clares- su padre construye una casa en Alcantarilla donde en la parte trasera tenía su estudio el pintor. Y más tarde también compran una casa en Águilas en el Barrio del Piojo. "En la playa las tertulias eran memorables. Se juntaban blancos y azules y bajo las sombrillas se hablaba de todo. De lo divino y de lo humano. Allí estaban Pepe Almagro, Manolo Latorre, Blas el de 'La Caña'… Y por Alcantarilla desfilaban grandes amigos de mi padre. Entre los habituales, García Martínez, que moría por una 'olla gitana' con su 'perica' en el centro, de mi madre".

El periodista murciano José García Martínez acudía cada tarde al salir de la redacción del periódico, según relata el archivero municipal. "Tenían mucha amistad. Se ponían a hablar y recuerdo que una noche dijeron: '¡Coño, si está amaneciendo!'. Venían pintores como Pedro Cano; el historiador parisino Guy Lemeunier con su mujer, la catedrática emérita de Historia Económica de la Universidad de Murcia, María Teresa Pérez Picazo; los periodistas, Pedro Soler y José María Galiana; Juan Hernández Franco; Antonio José Mula Gómez… Mi padre era un gran conversador. Sabía de todo. Y si no lo sabía, se lo inventaba", [ríe] mientras rememora aquellos días.

Nada más terminar las clases cargaban el coche y se iban a Alcantarilla. "Como éramos muchos, había que dar dos viajes. Mi padre no conducía. Cogió una vez el coche, dio marcha atrás y casi atropella a un corro de viejas que estaban tomando el fresco. Después de aquello, decidió que mejor que la que se sacara el carnet y llevase el coche fuera mi madre. Éramos siete chiquillos y había que dar dos viajes y una vez nos olvidamos a mi hermano pequeño Carlos en la casa de Murcia. Cuando llegó mi madre a recogerlo estaba en el sofá solo, durmiendo. Desde entonces, cada vez que salíamos de casa mi madre nos contaba para no olvidarse de ninguno".

Después de comer, "buscábamos en la siesta alacranes y tarántulas debajo de las piedras para martirizarlos. A un amigo le picó un alacrán y sus alaridos se escucharon toda la noche. Íbamos con chanclas y nos clavábamos púas y había que ponernos la antitetánica. Y teníamos un tirachinas y una honda. Nos enseñó a usarla un pastor que dirigía a su rebaño de ovejas con una puntería certera. Más de uno terminamos descalabrados aquel verano".

Y se refrescaban en el Azud de la Contraparada, "entre Jabalí Nuevo y Alcantarilla. Íbamos en bicicleta o en coche. Mis hermanos José o Alejandro nos llevaban a todo el zagalerío. No tenían carnet, pero ya conducían por aquellos parajes. El agua salía que era puro barro, después de regar las huertas, pero nos encantaba. También visitábamos las charcas para cazar ranas y renacuajos. Y hacíamos excursiones a la Cuesta del Barquero y las pozas del Puerto de la Cadena. A mi madre le daba miedo y nos advertía que era muy peligroso, porque pasaban muchos camiones".

De lo que mejores recuerdos tiene es de las meriendas. "Nos juntábamos una patrulla de zagales… Nosotros éramos siete y los Iborra, unos vecinos, cinco. Y se añadían muchos otros. Mi madre no sé cuántas barras de pan compraba para hacer bocadillos para todos de pan panizo con chorizo, foie gras… Y Esteban Wambar, de la fábrica Hero, amigo de mi padre, nos traía unos cajones de albaricoques, fresas… una fruta selecta, magnífica, con la que hacían las confituras".

La casa disponía de una pequeña balsa. "No tenía ni desagüe. Cuando el agua se ponía verde, se metía una manguera y se vaciaba en el descampado de detrás. Aprovechábamos para jugar con la tierra y hacer pequeños pantanos, mientras nos poníamos de barro perdidos. Y lavábamos el coche por cinco duros. Lo dejábamos niquelado. Allí aprendí a conducir y me preparé el carnet y me presenté por libre".

Y entre las travesuras más grandes que hizo, está una que todavía recuerda con cierta preocupación: "Un vecino cambió la rueda al tractor. Tenía más de 1,60 metros de diámetro. Y no se nos ocurrió nada mejor que tirarla camino abajo. Pensamos que en la primera cuesta se caería y se pararía, pero no sucedió. Bajó la primera cuesta, bajo la segunda… aquello se ponía trágico, porque la N-340 estaba apenas a 30 metros. Y decíamos: 'por favor, por favor, que afloje, que se caiga…'. El miedo se apoderó de nosotros. Podía haber salido alguien en bicicleta y que le hubiera caído encima o llegar a la carretera y provocar un accidente. Afortunadamente, cuando quedaban apenas unos metros, se volcó y pudimos respirar tranquilos".

De aquellos días, concluye, "recuerdo especialmente los campos con el trigo ya seco moviéndose al atardecer. Es una imagen de los veraneos de Alcantarilla que no olvido. Vivíamos en la libertad absoluta. No había que pedir permiso para nada. Era la felicidad plena".