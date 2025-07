Los quironómidos y el mal olor amargan el verano a los vecinos de Altorreal

Siete veranos llevan en la urbanización de Altorreal, Molina de Segura, quejándose de las invasiones de quironómidos y de malos olores que atribuyen a la balsa de riego, situada en la urbanización que utiliza el Club de Golf de Altorreal para el mantener húmedo el campo.

Los vecinos afirman que la plaga, además de molesta, es peligrosa porque los insectos “se meten en la comida, en la bebida y en las sartenes mientras cocinamos”. Consideran que la culpa es, principalmente, de un tratamiento deficiente por parte del Club de Golf. “Cada verano realizan una limpieza que hace desaparecer a los quironómidos, pero siempre acaban volviendo”, comentan. Añaden que este año estos artrópodos están siendo incontrolables, “quizás por las fuertes lluvias de los últimos meses y el calor del verano”.

Desde Indignados Altorreal, el nombre de la agrupación, piden una actitud más proactiva de parte del ayuntamiento y la entidad urbanística, que “no realicen solo una labor de mediación y que garanticen que la actividad del campo de golf no afecte a la vida de los vecinos”. De igual manera, piden al club: “un plan de mantenimiento riguroso de la balsa de riego que no se limite solamente a los meses de verano”.

El club de golf, de acuerdo a las declaraciones de los vecinos, asegura a la plataforma y al ayuntamiento que realiza el tratamiento adecuado de la laguna, pero el agua ya llega contaminada con larvas y compuestos; por tanto, piden a las autoridades cambiar el punto de captación. El agua de la balsa de riego procede de unas residuales tratadas en Campotéjar. Los técnicos de la Consejería de Agua y Agricultura han explicado que solo se puede cambiar el punto de extracción si hay justificaciones técnicas que debe aportar el ayuntamiento mediante nuevas mediciones.

De acuerdo con los análisis del ayuntamiento (del 2022), las aguas están dentro de la legalidad. No obstante, desde la plataforma vecinal piden a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca que hagan un análisis más exhaustivo, “teniendo en cuenta la carga larvaria y los elementos que puedan explicar el mal olor”, mencionan. Los presentados por el Ayuntamiento "son datos incompletos, antiguos e insuficientes", señalan.

Con respecto a los olores, algunos vecinos comentan que es similar al de un huevo podrido; otros, que se asemeja más al cieno. Ambos indican la presencia de ácido sulfhídrico (H2S) en bajas dosis. Si bien en altos niveles de concentración este gas incoloro, presente en los procesos de descomposición de la materia orgánica, puede causar daños muy importantes sobre el organismo, que se note el mal olor es señal de que la cantidad presente en el aire no es lo suficientemente alta como para provocar perjuicios a las personas. De todos modos, es bastante desagradable.

Se quejan, también, del mal funcionamiento del medidor de la calidad del aire que está situado en su zona de residencia. Señalan que aunque el dispositivo se encuentra en el lugar indicado por el Ayuntamiento de Molina de Segura, no se pueden consultar los datos del mismo en la web de datos abiertos para el ciudadano.

Algunos vecinos dicen que la peste está más presente durante las noches, momento en el que se ponen a funcionar los aspersores del campo de golf. Se quejan de “tener que cerrar las ventanas en pleno verano”. Uno de los miembros de la comunidad cuenta con un purificador de aire para el hogar con sensores automáticos -se activan cuando hay malos olores en el ambiente- que, de acuerdo a su testimonio, se encienden cada vez que hay momentos de riego.

El investigador de la Universidad de Murcia y CEO de Arthropotech, José Galián, explica que los quironómidos son insectos dípteros -poseen dos alas membranosas al costado de su cuerpo-, pero no exactamente mosquitos, “parece un mosquito por el exterior, pero es un grupo hermano”. Según el especialista, no representan ningún tipo de peligro para la especie humana, salvo que se tenga alguna alergia específica contra ellos; no transmiten enfermedades ni pican, pero pueden llegar a ser molestos y si aparecen en grandes cantidades podrían atraer a otras plagas.

Uno de los vecinos señala la aparición de otros animales, a raíz de los quironómidos, como las arañas o las salamandras “en cantidades y tamaños fuera de lo común”. Advierte también la presencia de murciélagos por la zona. En los tres casos se trata de especies depredadoras de estos pequeños insectos voladores.

Una telaraña en la vivienda de uno de los vecinos de Altorreal / L.O.

El 14 de julio la asociación de vecinos se reunió con representantes del Ayuntamiento de Molina de Segura, el club de golf, técnicos de la Consejería de Agua y Agricultura y la Entidad Urbanística de Altorreal. Según comentan desde la agrupación vecinal, la administración municipal se comprometió, con el club de golf y con ellos, a llevar a cabo, en un plazo máximo de dos semanas, un nuevo análisis. Por otro lado, afirman que el club de golf indicó que iba a limpiar el fondo de la balsa, pero a los vecinos, aunque se mitigue el problema momentáneamente, sigue sin parecerles una solución real.

Con respecto a quién tiene las competencias para dar solución a este problema, el ayuntamiento de Molina de Segura y la Entidad Urbanística de Altorreal 'se pasan la pelota' y le han comunicado a esta redacción que "no tienen la responsabilidad sobre esta situación".

Esta redacción contactó con los responsables del campo de golf de Altorreal para conocer su versión de los hechos, sin embargo, prefirieron no hacer declaraciones al respecto