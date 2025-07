Se elevan a 10 las plantas de biogás rechazadas en Lorca

10 rechazadas por el Ayuntamiento; 5 descartadas por los promotores; y 3 en construcción. Este es el balance que, hasta el momento, arroja la fiebre por las plantas de Biogás experimentada desde principios de este año. Así lo explicaban los concejales de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández y Ángel Meca, respectivamente, que hacían hincapié en las condiciones que deben reunir los proyectos para ser autorizados, a saber: conveniencia, necesidad, oportunidad y viabilidad técnica, además de estar alejados de zonas residenciales y no generar ningún tipo de conflicto vecinal.

Hernández y Meca tras su comparecencia. / L.O.

El cumplimiento de tales condiciones es lo que ha permitido iniciar la construcción de sendas plantas en Barranco Hondo y Torrealvilla –autorizadas durante el mandato anterior– y la ampliación de una ya existente en El Hinojar. "Solo se aprobarán aquellas plantas que sean realmente necesarias, viables y socialmente aceptadas", recalcaba Ángel Meca.

Proyectos en el BORM

En este sentido, los ediles informaban de la publicación en el BORM de la exposición pública del citado proyecto para la construcción de una planta de biogás en Torrealvilla, que está a la espera de recoger las aportaciones de mejora de los vecinos; así como de una nueva planta en el Hinojar, que será rechazada: "no será viable ni saldrá adelante porque no cuenta con los criterios de conveniencia, necesidad, oportunidad y viabilidad técnica, por lo que no recibirán la declaración de interés público [que emite el Ayuntamiento] y no se podrá proceder a su construcción".