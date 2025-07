Los feligreses de la Virgen de las Huertas de Lorca se rebelan contra el traslado de su párroco

Como viene siendo habitual, el pasado día de la Virgen del Carmen, el Obispo de la Diócesis de Cartagena hacía públicos los nombramientos sacerdotales, más de medio centenar de cambios que se harán efectivos en el mes de septiembre. En el caso de Lorca, además de algunos movimientos en parroquias y ermitas de varias pedanías, se anunciaba el cese del reverendo D. Ángel Soler Larrosa como párroco del Santuario de Nuestra Señora la Real de las Huertas, Patrona de Lorca. Una decisión que no ha sentado bien entre la comunidad del citado templo.

Tanto es así, que a las pocas horas de conocerse el traslado, la feligresía del Santuario Patronal se organizaba para emitir un comunicado en el que expresar su "profundo descontento ante la reciente decisión de cambiar al actual párroco". Y es que, tal y como expresan los fieles, Soler Larrosa se ha convertido desde su llegada en 2023 en una figura vital para la comunidad, logrando "en poco tiempo revitalizar la vida religiosa y comunitaria de nuestra parroquia".

D. Ángel Soler Larrosa. / Daniel Navarro

Del mismo modo, los fieles tildaban de "incomprensible" la decisión del Obispo, ya que desde su llegada se ha logrado "lo que no se había conseguido en décadas", es decir: "unir a todo un barrio, reavivar el culto a nuestra Patrona, fortalecer la parroquia, implicar a los jóvenes, reactivar la vida religiosa y devolver la esperanza a esta comunidad".

En este sentido, los representantes de la comunidad señalan que la labor de D. Ángel Soler "ha sido ejemplar, cercana, incansable y profundamente comprometida con cada persona que pisa este templo", y recuerdan que el anterior párroco, D. Miguel Ángel Alarcón, "también fue apartado en circunstancias similares". "No entendemos ni aceptamos esta decisión, que consideramos profundamente injusta", apostillan estas fuentes.

Recogida de firmas

Para mostrar el descontento con la decisión así como el apoyo hacia el que todavía es párroco de la Virgen de las Huertas, los vecinos también han iniciado una recogida de firmas –que en pocas horas recababa más de 600 rúbricas– que eran remitidas al Obispado, aunque la campaña seguirá su curso. "Pedimos al señor Obispo una explicación a los fieles del Santuario. No vamos a permanecer en silencio ante un cambio que no responde al bien de la comunidad ni a las necesidades pastorales del barrio, sino que más bien lo hiere profundamente", añaden los fieles, que terminan expresando: "la feligresía está unida y no va a callar. Este sacerdote ha sido una bendición para Lorca. El pueblo habla, y merece ser escuchado".