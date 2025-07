Carta de la Policía Local de Torre Pacheco: "Detrás de cada uniforme hay una persona"

"Detrás de cada uniforme hay una persona. Una persona que también sufre, que también siente, que también quiere lo mejor para su pueblo". Así se expresan desde la Policía Local de Torre Pacheco en una carta abierta a los vecinos del pueblo en el que, el viernes pasado, estallaron unos disturbios que fueron subiendo de tono hasta propiciar auténticas batallas campales. Mientras, la gran mayoría de los vecinos del pueblo, pedían calma y que les dejasen en paz.

Ahora, con los ánimos más calmados, los municipales recuerdan que, como manda su vocación, "seguiremos al pie del cañón, aunque no siempre se vea, aunque no siempre se entienda".

Desde el cuerpo quieren visibilizar "las horas sin dormir, las decisiones a contrarreloj, la presión, el riesgo" que han sido constantes en su día a día, así como "la entrega silenciosa de tantos compañeros". De hecho, uno de los agentes fue atacado, días antes de que el polvorín estallase, por el mismo sujeto que después, presuntamente, pegó al jubilado Domingo, y que ahora se encuentra en prisión provisional por este hecho.

Esta es la misiva íntegra que ha difundido la Policía:

Carta abierta a nuestros vecinos de Torre Pacheco.

Cometemos errores. Lo sabemos. Ojalá no los cometiéramos nunca.

Pero no vamos a pedir disculpas por ellos. No en estos días en los que redoblamos esfuerzos para salvaguardar la paz de nuestro municipio. No, cuando nos jugamos el pellejo, sin pensar en el miedo, por cada uno de vosotros.

Sí, cometemos errores, y también es cierto que no podemos evitar todos los actos de violencia. Por eso nos dolió profundamente que, hace unos días, un grupo de indeseables le propinara una brutal paliza a un vecino mayor. Podéis creerlo: ese acto nos indignó tanto como a vosotros. Inmediatamente realizamos dispositivos, pusimos todos nuestros recursos para dar con los autores.

A raíz de ese suceso, la tensión se ha desbordado en Torre Pacheco. Se ha encendido una llama peligrosa. Se están produciendo enfrentamientos, y los policías locales junto a los guardias civiles estamos dejándonos la piel —y, en muchos momentos, jugándonos la vida— para calmar los ánimos y evitar que esto vaya a más.

Y mientras tanto, algunos medios de comunicación y youtubers se hacen eco del caos, de la rabia, del descontrol... pero pocos hablan del esfuerzo que hay detrás. Pocas líneas dedican a las horas sin dormir, a las decisiones a contrarreloj, a la presión, al riesgo, a la entrega silenciosa de tantos compañeros.

Entre tantos bulos y verdades que se quedan cortas, los titulares solo hablan de disturbios. Pero detrás de cada uniforme hay una persona. Una persona que también sufre, que también siente, que también quiere lo mejor para su pueblo.

Seguiremos al pie del cañón. Aunque no siempre se vea, aunque no siempre se entienda, aunque no siempre salgamos bien parados en los periódicos.

Por nuestros vecinos. Por Torre Pacheco.